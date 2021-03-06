اليوم السابع
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استقبال كبار السن لتلقى لقاح كورونا على فترتين يوميا بالمركز الأوروبى فى قنا

السبت، 06 مارس 2021 07:00 ص
استقبال كبار السن لتلقى لقاح كورونا على فترتين يوميا بالمركز الأوروبى فى قنا مركز الصحة الأوروبى بقنا
قنا صابر سعيد

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قالت الدكتور إيمان حرز الله، مدير مركز صحة الأسرة الأوروبى بقنا، إن المركز يستقبل المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن من الساعة الثامنة صباحًا إلى الثامنة مساءً، وذلك بعد تسجيلهم على موقع وزارة الصحة، وسط إجراءات احترازية.

وأوضحت الدكتورة إيمان، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن أهم الإجراءات التى يسأل عنها المواطن ويتم التأكد منها هى عدم ارتفاع درجة حرارته وكذلك الإنفلونزا، وكذلك يجب أن تكون الحالة طبيعية ومستقرة للمصابين بالسرطان وأمراض الضغط والسكر والقلب.

وأشارت مدير مركز صحة الأسرة، إلى أن اليوم الأول من تلقى لقاح فيروس كورونا شهد إقبالًا من قبل المواطنين بالأعداد المحددة، كما أن المرحلة الأولى مخصصة لكبار السن أصحاب الأمراض المزمنة لتلقى لقاح كورونا، لافتًا إلى أن استقبال الحالات مقسم على فترتين بعدد 50 حالة يوميًا.

 


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