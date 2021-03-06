اليوم السابع
Ads
السبت، 06 مارس 2021 04:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع قطاع الخدمات التعليمية وحيدًا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى

السبت، 06 مارس 2021 03:00 ص
ارتفاع قطاع الخدمات التعليمية وحيدًا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ارتفع قطاع الخدمات التعليمية وحيداً بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.7%، فيما تراجعت باقى القطاعات على رأسها قطاع التجارة والموزعون بنسبة 11%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 9.1%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 7.2%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 7%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 5.5%، وهبط قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 4.3%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 4.1%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 3.9%.
 
كما تراجع قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.3%، أعقبه قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ والعقارات بنبة 2.8%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.7%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.6%، ثم قطاعي البنوك والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.2%، وأخيرًا قطاع الموارد الأساسية بنسبة 2%.
 
 
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 11333.86 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 8.34% ليغلق عند مستوى 2185.69 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضاً بنحو 6.59% مغلقًا عند مستوى 3198.81 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضاً بنحو 2.5% مغلقًا عند مستوى 13905.49 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 1403.63 نقطة.
 
وتراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 19.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 689.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.7%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 396.6 مليار جنيه إلى 385.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.7%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 123.6 مليار جنيه إلى 117.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 5.3%.
 
كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 520.2 مليار جنيه إلى 503 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.3%، فيما ارتفع رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.1 مليار جنيه إلى 1.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.9%.

الخدمات التعليمية

التجارة والموزعون

قطاعات البورصة

اخبار البورصة

البورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة