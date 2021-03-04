أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 4-3-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 4-3-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الخميس نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الخامسة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي نحو 977 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 689.865 مليار جنيه.

إيقاف تداول 19 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 19 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العامة لمنتجات الخزف والصيني، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الإسماعيلية مصر للدواجن، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، العربية لاستصلاح الأراضي، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، العبور للاستثمار العقاري، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، أصول للوساطة في الأوراق المالية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، مستشفى النزهة الدولي، الأهرام للطباعة والتغليف، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، أسمنت سيناء.

البورصة تخسر 977 مليون جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الخامسة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي نحو 977 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 689.865 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 537.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 40.2 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.31% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.54%، والعرب على 5.15% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 26.28% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.71%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 4 ملايين جنيه، 81.9 مليون جنيه، 7.9 مليون جنيه، 30.9 مليون جنيه على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بقيمة 118.8 مليون جنيه، 5.9 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.52%، ليغلق عند مستوى 11333 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 2236 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 13905 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 4369 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 2185 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 3198 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 1403 نقطة.

وصعدت أسهم 74 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 84 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 18.710 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.78%.

- مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب بسعر إغلاق 0.964 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.59%.

- الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.785 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.51%.

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 67.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.09%.

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 1.387 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.08%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 39.910 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.69%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 35.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.99%.

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 4.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.99%.

- العامة لمنتجات الخزف والصيني بسعر إغلاق 4.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.36%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 30.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.73%.