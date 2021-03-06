إصابة 6 في حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوي الشرقي "سوهاج _ البحر الأحمر"، عند نقطة الكيلو 60 وقوع مصادمة بين سيارتين ملاكي على الطريق، نتج عن التصادم بين السيارتين إصابة 6 أشخاص، وتم نقل 4 منهم إلى مستشفيات أسيوط و2 إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وتم الدفع بقوات تأمين الطرق ورفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من إدارة قوات تأمين الطرق يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوي الشرقي سوهاج البحر الأحمر، ووجود مصابين، وتم الدفع بقوات المرور وسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين للمستشفيات المختلفة بين محافظتي سوهاج وأسيوط.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد إبراهيم صقر، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، بوقوع مصادمة بين سيارتين ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي عند نقطة الكيلو 60.

نتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص مسن 53 سنة باشتباه كسر بالضلوع بالناحية اليسرى وسيدة 38 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وإشتبا ة ما بعد الإرتجاج وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وشاب 24 سنة مصابا بإشتباه كسر بالساق الأيمن، وأخر 48 سنة مصابا بكدمات بالصدر، وتم نقلهما لمستشفى الإيمان بأسيوط، وأخر 56 سنة مصابا بإشتباه كسر بالعمود الفقري، وموظف 47 سنة مصابا بكدمات بالجسم، وتم نقلهما لمستشفى أسيوط الجامعي، والتحفظ على السيارتين، ورفع اثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق، وتم تحرير محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.