اليوم السابع
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أسعار النفط تغلق عند أعلى مستوى لها منذ نحو عامين

السبت، 06 مارس 2021 12:08 ص
أسعار النفط تغلق عند أعلى مستوى لها منذ نحو عامين إنتاج النفط - أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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أغلقت أسعار النفط عند أعلى مستوى لها منذ نحو عامين، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وارتفع خام برنت 3,9% وهو أعلى سعر إغلاق منذ أبريل 2019.

يذكر أن أسعار النفط سجلت اليوم،67.77 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم شهر مايو، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64.87 دولار للبرميل. 
 
وشهدت أسعار النفط اليوم، ارتفاعا ما يزيد عن 1%، لتواصل المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، بعد أن اتفقت أوبك وحلفاؤها على عدم زيادة الإمدادات في أبريل، إذ يترقبون تعافيا أكبر للطلب في ظل جائحة فيروس كورونا - وفقا لرويترز.
 

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البترول

اوبك

اسعار النفط

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