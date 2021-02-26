طماطم الصعيد المجففة تغزو أسواق أوروبا وأمريكا وتوفر فرص عمل للشباب.. فيديو لايف

وقدم شرحا وافيا عن تفاصيل العمل داخل محطة الفرز لتجفيف الطماطم، المهندس عبد الكريم دياب المسئول عن منشر الطماطم المجففة بالمحطة، وورئيس جمعية المطاعنة لتنمية المجتمعات العمرانية، موضحاً أن المحطة ممولة من هيئة المعونة الأمريكية كمنحة عينية لأبناء المدينة، حيث أنهم يقومون بعمل الزراعة التعاقدية والتى يتم فيها التعاقد مع المزارعين لأخذ محصول الطماطم والأصناف الصالحة للتجفيف ويتم فرزها ثم غسيلها وتقطيعها وفرزها للوصول للمناشر والتجفيف، ثم التجميع والفرز بدرجات مختلفة ثم التعبئة داخل محطة الفرز على حسب رغبة المستورد من الخارج فى علب أو أجولة كبيرة بها كميات الطماطم المطلوبة.

وأوضح مسئول منشر تجفيف الطماطم الأكبر بمدينة إسنا، لـ"اليوم السابع": يعمل بالمنشر 6 مهندسين زراعيين وباقى الأقسام يوجد مؤهلات عليا من الموظفين من تجارة ودراسات إسلامية وخدمة إجتماعية، بجانب قسم المحاسبة وعماله من خريجي المؤهلات الفنية، حيثأن كل محصول له وضع وتخصصات مختلفة عن المحصول الآخر، والجميع مدربون على أعلى مستوى بداية من النظافة الشخصية ونظافة اليد والإجراءات الإحترازية بزمن كورونا، ويتم توفير كل شئ للعاملين بالمحطة على مدار الساعة، وتصل عمالة الفتيات لـ80 فتاة والشاب 20 شاب فى المنشر الواحد.

يقول المهندس عبد الكريم دياب:- "الأصناف التى نعمل بها هى 014 و2020 لكونها أصناف واعدة وتجلب إنتاجية كبيرة، ونوفر البذرة من مصدرها للمزارع ونراعيها من بداية عمله فى الغيط والإنتاج والشتلة والمشتل حتى يصل المنتج للمحطة ويتم متابعته متابعة دقيقة التسميد والمبيدات والرى وكل شئ، ونعمل على الانتاجية ونسعى لزيادة دخل المزارع حيث أن السعر محدد فى الخارج، حيث تصل انتاجية المزارع لـ40 و50 طن فى الفدان الواحد، والمعروف فى التجفيف الـ12 طن يخرجون طن مجفف حيث أن الطن الجاف سعره 30 ألف جنية، والطازج 1900 جنيه".