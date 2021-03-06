أذربيجان تسجل 353 إصابة جديدة بـ"كورونا"

باكو /أ ش أ/

سجلت السلطات الصحية فى أذربيجان، اليوم السبت، 353 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات فى البلاد إلى 236 ألفًا و365 إصابة.

وأفادت وكالة أنباء (تريند) الأذؤية، نقلًا عن مجلس الوزراء، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3 آلاف و238 حالة عقب تسجيل 3 وفيات جديدة منذ أمس الجمعة.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المتعافين من المرض إلى 229 ألفًا و591 شخصًا فور تسجيل 149 حالة تعاف جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأجرت أذربيجان، على مدار أمس الجمعة، 9 آلاف 436 اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا"، ليرتفع الإجمالى إلى مليونين و645 ألفًا و206 اختبارا منذ بدء تفشى الوباء.