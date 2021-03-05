اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 مارس 2021 12:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

يتسع لـ7 آلاف مصلٍ.. مسجد الميناء الكبير قبلة المصلين والسياح بالغردقة.. فيديو

الجمعة، 05 مارس 2021 12:07 م
يتسع لـ7 آلاف مصلٍ.. مسجد الميناء الكبير قبلة المصلين والسياح بالغردقة.. فيديو مسجد الميناء الكبير بالغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من أمام مسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة، أكبر مساجد البحر الأحمر، وأهم المزارات الإسلامية الدينية بمدينة الغردقة.

تنظم لمسجد الميناء الكبير بالغردقة، زيارات سياحية لمشاهدة فن العمارة الإسلامية، ويتم دخول الأجنبيات للمسجد بعد ارتدائهن للأسدال داخل غرفة خصصت ذلك، إلا أن بعد جائحة كورونا اختصرت الزيارة على ساحة المسجد فقط .

ويضم مسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة، مركزا ثقافيا إسلاميا، به عدد من الأئمة الذين يجيدون التحدث بعدة لغات الهدف منه الرد على استفسارات السياح الذين يقومون بزيارة المسجد، وعن سماحة الدين الإسلامى .

ويتسع مسجد الميناء لـ7 آلاف مصلٍ، حيث تصل مساحته إلى 8 آلاف متر مربع، وبه 35 قبة، وشيد على الطراز الإسلامى وبنى فى عام 2006 وصدر قرار له فى عام 2013 بأن يكون مزارا سياحيا .


مسجد الميناء الكبير

الغردقة

البحر الاحمر

اخبار مصر

مسجد الميناء الكبير بالغردقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة