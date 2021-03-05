وفاة الأنبا أثناسيوس أسقف بنى مزار وصلاة الجنازة دون حضور شعبى

كتب مايكل فارس

توفي فجر اليوم نيافة الأنبا أثناسيوس أسقف بني مزار، بمحافظة المنيا عن عمر يناهز 73 عاما بعد معاناة طويلة مع المرض.

وقالت الكنيسة القبطية، فى بيان، إن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكنرية بطريرك الكرازة المرقسية تقدم خالص العزاء لمجمع كهنة إيبارشية بني مزار وللشمامسة والخدام والخادمات وأعضاء مجالس الكنائس ولكافة أبنائه شعب بني مزار، طالبًا لنفسه الوديعة البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع صفوف الوكلاء الأمناء في مجد السماء.

وتقرر أن تقام صلوات تجنيز مثلث الرحمات المتنيح الأنبا أثناسيوس أسقف إيبارشية بني مزار ، في الخامسة مساء اليوم بكنيسة القديس مارمرقس، مقر المطرانية ببني مزار.

وكلف قداسة البابا تواضروس الثاني، نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط للمشاركة نيابة عنه في صلوات التجنيز.

هذا وسوف تقتصر المشاركة في الصلاة على مجمع كهنة الإيبارشية وعدد محدود من الشمامسة، وفقًا لما أعلنته مطرانية بني مزار لتجنب التجمعات، كإجراء احترازي نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولد الأنبا أثناسيوس في 27 ابريل عام 1948 بمدينة أوسيم، بمحافظة الجيزة باسم ادوارد عدلي نسيم، وانضم إلى دير العذراء (السريان) في وادي النطرون في 7 ابريل 1975، وترهب بالدير ذاته في 3 مايو 1975 باسم الراهب موسى السرياني.

ونال الأسقف الراحل درجة القسيسية في 3 يناير 1978 ورتبة القمصية في 24 اغسطس 1980، وسيم أسقفًا يوم 9 سبتمبر 2001.