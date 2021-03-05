وزير خارجية الإمارات يهنئ الأمين العام للجامعة العربية بمناسبة إعادة تعيينه

إيمان حنا

نقل الدكتور حمد سعيد الشامسي سفير دولة الإمارات لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، تهنئة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى، إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بمناسبة إعادة تعيينه لدورة ثانية. وفق بيان صادر عن السفارة .

كان السفير حمد الشامسي، قد قدم أوراق اعتماده إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، مندوبا دائما للدولة لدى الجامعة العربية.

ونقل تحيات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، إلى الأمين العام وتمنياته للجامعة بالمزيد من التقدم والنجاح.

من جانبه حمل أبو الغيط السفير تحياته إلى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعبا المزيد من التطور والنماء، معربا عن تمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في مهام عمله.

وسبق أن تسلم وزير الخارجية سامح شكري، نسخة من أوراق اعتماد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية د. حمد الشامسي ، شكل اللقاء مناسبة لعرض مختلف التطورات والمستجدات على الساحتين العربية والدولية.

وفور توليه مهامه، حرص السفارة على نشر روابط الحسابات الخاصة بالسفير على موقع التواصل الاجتماعى، وذلك لتوفير كافة المعلومات والأخبار الخاصة به وأنشطة السفارة، وأكد في تصريحاته فور وصوله القاهرة بالغ سعادته وخالص امتنانه لثقة قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وهذا التكليف السامي، كما عبر عن تطلعه وتقديره للقيادة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى يحظى بكل الحب والاحترام من قبل شعب الإمارات.