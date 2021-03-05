اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 مارس 2021 12:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الخارجية ينعى اللواء كمال عامر: قامة وطنية كبيرة

الجمعة، 05 مارس 2021 12:37 ص
وزير الخارجية ينعى اللواء كمال عامر: قامة وطنية كبيرة وزير الخارجية سامح شكرى
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نعي وزير الخارجية سامح شكرى، ببالغ الحزن وعميق الأسى، قامة وطنية كبيرة قدّمت الكثير لخدمة مصر في العديد من المواقع، وهو الفريق فخري كمال أحمد عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الذي انتقل إلى رحمة الله.

وتقدم سامح شكري ووزارة الخارجية لأسرة المرحوم بخالص التعازي وصادق المواساة، داعين المولى عزّ وجلّ أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.

وكان أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بترقية الراحل اللواء كمال أحمد عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إلى رتبة فريق فخرى، مع منحه وشاح النيل وإطلاق اسمه على أحد المحاور أو الميادين الرئيسية بمصر.. صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

ونعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب كمال عامر الذى وافته المنية صباح اليوم الخميس.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك": لقد فقدت مصر اليوم واحدًا من أغلى رجالها، معلمي وأستاذي وقائدي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. كان الفقيد خير معلم وقائد، مخلصًا وأمينًا لتراب هذا الوطن حتى آخر لحظة في حياته.. اللهم ارحم الفقيد الغالي، وألهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

وزير الخارجيه

اللواء كمال عامر

مجلس النواب

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

من يتولى رئاسة لجنة الدفاع بـ"النواب" بعد وفاة الفريق كمال عامر؟ فقيه دستورى يجيب

الخميس، 04 مارس 2021 11:00 م

رئيس الوفد ينعى الفريق كمال عامر: نموذج مشرف للوطنية المصرية

الخميس، 04 مارس 2021 09:15 م

"المصريين الأحرار" ينعى كمال عامر: خدم مصر فى العديد من المواقع

الخميس، 04 مارس 2021 08:57 م

وزير الأوقاف ناعيا اللواء كمال عامر: قامة عظيمة وطنيا ونيابيا وخلقيا

الخميس، 04 مارس 2021 07:44 م

وداعا كمال عامر.. رجل وطنى من الطراز الأول وسياسى محنك حظى بتقدير كبير وثقة منقطعة النظير.. واجه شائعات الكارهين للوطن بحسم خلال رئاسته لجنة الدفاع بمجلس النواب.. وقاد ملف مواجهة الإرهاب والتطرف بكل شجاعة

الخميس، 04 مارس 2021 07:25 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة