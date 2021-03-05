اليوم السابع
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وزير الأوقاف يفتتح مكتبة الاطلاع والدعوة الالكترونية بمسجد سيدى عبد الرحيم القنائى

الجمعة، 05 مارس 2021 04:42 م
وزير الأوقاف يفتتح مكتبة الاطلاع والدعوة الالكترونية بمسجد سيدى عبد الرحيم القنائى جانب من الافتتاح
قنا صابر سعيد

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افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء أشرف الداودى محافظ قنا مكتبة الاطلاع والدعوة الإلكترونية بمسجد العارف بالله سيدى عبد الرحيم القنائى، وذلك بحضور اللواء محمد ابو المجد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا وحازم عمر نائب محافظ قنا، وعدد من وكلاء الوزارة والقيادات الامنية والتنفيذية بالمحافظة وشيوخ ودعاة وزارة الأوقاف.

وقالت المحافظة فى بيان إن المكتبة تهدف إلى التحول الرقمى ومواكبة العصر ورفع مستوى الأئمة والدعاة دينيا وعلميا من خلال نشر جميع كتب الوزارة المختارة التى تصدرها كل فترة بحيث تكون متاحة لجميع الأئمة بالأوقاف.

وفى إطار اهتمام الوزارة بصقل مهارات الإمام العلمية من خلال توقيع عدد من البروتوكولات مع الجامعات المصرية لتدريب الأئمة ، فانه يوجد ربط بين مكتبة الاطلاع والدعوة الالكترونية بالمسجد والأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء وجامعة الاسكندرية وجنوب الوادى.

 

مسجد سيدى عبد الرحيم القنائى
مسجد سيدى عبد الرحيم القنائى

 

مكتبة الاطلاع والدعوة الالكترونية
مكتبة الاطلاع والدعوة الالكترونية

 

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

وزير الأوقاف

مكتبة الاطلاع والدعوة الالكترونية

مسجد سيدى عبد الرحيم القنائي

محافظه قنا

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