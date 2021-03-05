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وزيرة الثقافة تشيد بمحتويات متحف النصر فى بورسعيد

الجمعة، 05 مارس 2021 02:05 م
وزيرة الثقافة تشيد بمحتويات متحف النصر فى بورسعيد إيناس عبد الدايم
بورسعيد - محمد عزام

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تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، متحف النصر للفن الحديث أسفل النصب التذكارى بميدان الشهداء، وذلك فى ثانى أيام زيارتها للمحافظة، بحضور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

وأشادت الوزيرة خلال جولتها بالمتحف، بما يضمه من 75 عملًا فنيًا لكبار فنانى مصر فى مختلف أفرع الفن التشكيلى من نحت وتصوير ورسم وجرافيك وخزف، لموضوعات مختلفة معظمها قومية وكذلك موضوع الحرب والسلام.

ويعتبر متحف النصر هو متحف للفن التشكيلي، وأنشئ فى 25 ديسمبر عام 1995 تقديرًا لكفاح وصمود بورسعيد وأبنائها، وسعيًا نحو توثيق بطولاتهم، ويسهم المتحف بدور ملموس فى الحياة الثقافية ببورسعيد من خلال إقامة الندوات الفنية والأدبية والمعارض والأمسيات الموسيقية التى يستفيد منها جمهور بورسعيد، كما يتبنى توصيل رسالة الفن والإبداع الراقي، ورعاية الموهوبين من أطفال بورسعيد من خلال الورش الفنية التى تقام به، ويشرف عليها فنانون محترفون من العاملين بقطاع الفنون التشكيلية.

وأطلقت وزيرة الثقافة، مساء أمس الخميس، فعاليات الاحتفال باختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، والتى تستمر طوال العام الحالى 2021، وذلك بالمركز الثقافي، وتضمنت عروض لفرقتى بورسعيد للأطفال والفنون الشعبية، أعقبها افتتاح معرض صور ووثائق عن تاريخ بورسعيد، ثم تكريم 7 شخصيات من أبناء المحافظة ورموزها، بينما تضمن الاحتفال الفنى فقرات غنائية لنجمى الطرب بدار الأوبرا: ياسر سليمان، ورحاب مطاوع، ثم قدم الفنان هانى شاكر مجموعة من أشهر أغانيه.

 

 


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