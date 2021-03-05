اليوم السابع
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وزارة البترول تناشد العاملين بالبترول عدم نشر بياناتهم على جروبات فيس بوك

الجمعة، 05 مارس 2021 03:56 م
وزارة البترول تناشد العاملين بالبترول عدم نشر بياناتهم على جروبات فيس بوك وزارة البترول
كتبت - مروة الغول

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ناشدت وزارة البترول العاملين بقطاع البترول، عدم الانسياق وراء أحد جروبات التواصل الاجتماعى على موقع فيس بوك، التى تتداول منشورات تطلب من العاملين الإدلاء ببيانات شخصية ووظيفية تخصهم فى نموذج لجمع البيانات؛ تجنبًا لاستغلال هذه البيانات بشكل خاطئ ويعرض البيانات الخاصة للعاملين للتداول والاستغلال من جهات غير معلومة. 
 
وأكدت وزارة البترول، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن هذه المنشورات مجهولة المصدر ليس للوزارة أى صلة بها، كما أكدت عدم مسئوليتها عما ورد بها، وتحذر من استخدام الشعار الخاص بالوزارة فى أى منشورات غير صادرة عنها، وأنها تحتفظ بحقها القانونى فى ملاحقة مثل هذه المجموعات والصفحات مجهولة المصدر.
 
 
 

البترول

الغاز

العاملون بالبترول

بيانات العاملين

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