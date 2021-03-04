ناقلة الغاز المسال تغادر ميناء دمياط بعد تحميل ثاني شحنة للتصدير متجهة للصين

كتبت - مروة الغول

كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، عن مغادرة ناقلة الغاز المسال Energy Atlantic ميناء دمياط متجهة إلي الصين وذلك بعد الانتهاء من عمليات تحميل ثاني شحنة غاز من مصنع الإسالة بدمياط علي شواطئ البحر الأبيض المتوسط .

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه جاري تجهيز الشحنة الثالثة استعدادا للتصدير.

وكانت مصادر مسئولة بقطاع البترول، قد كشفت في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أمس عن وصول ناقلة الغاز المسال Energy Atlantic لتحميل الشحنة الثانية من الغاز المسال للتصدير من مصنع دمياط للإسالة موضحة أن حجم الشحنة يبلغ حوالي 157 ألف متر مكعب غاز مسال، وأنها ستتجه إلي الصين.

وكان ميناء دمياط، قد أعلن خلال شهر فبراير الماضي استئناف حركة تردد ناقلات الغاز المسال للميناء مرة أخرى بعد توقف 8 سنوات، حيث تم استقبال ناقلة الغاز المسال (GOLAR GLACIER ) القادمة من سنغافورة والتى ترفع علم جزر المارشال ويبلغ طولها 276 مترا وبعرض 45 مترا وغاطس يبلغ 14 مترا، حيث ستقوم بشحن 60 ألف طن LNG بما يعادل 158 ألف متر مكعب متجهة إلى بنجلاديش.

وكانت مجموعة إينى الإيطالية للطاقة، أبرمت اتفاقات مع شركة الغاز الإسبانية ناتورجى والشركاء المصريين لتسوية منازعات بخصوص محطة غاز مغلقة تملك حصة بها فى شمال مصر، حيث قالت إينى إن الاتفاقات الجديدة ستمهد لإعادة تشغيل محطة الغاز الطبيعى المسال فى مدينة دمياط الساحلية بحلول الربع الأول من 2021 وبموجب الاتفاق الجديد، تمتلك شركة إينى الإيطالية حصة قدرها 50% فى يونيون فينوسا جاس الشركة الإيطالية الإسبانية المشتركة التى كانت تدير المصنع، فيما تستحوذ الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) على 40%، والهيئة العامة للبترول على النسبة المتبقية البالغة 10%.