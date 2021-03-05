موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 5-3-2021

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 5-3-2021 الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها إعلان رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مبادرة المصلحة، للتيسير على الممولين وتقديم الدعم لهم أثناء موسم تقديم الإقرارات إلكترونياً من خلال توفير سيارات متنقلة لتقديم التوعية للممولين والدعم المجاني لهم لمساعدتهم في تقديم إقراراتهم إلكترونيًا، وتعد هذه المبادرة سابقة هي الأولى من نوعها التي تقوم بها مصلحة الضرائب، نشر موقع Verocy الهولندى المتخصص فى الاستشارات الاستثمارية فى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقريرًا عن تقدم مصر واستمرار ازدهارها فى مجال تصدير الغاز الطبيعى المسال إلى الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.



مصلحة الضرائب توفر سيارات متنقلة لمساعدة الممولين بجميع المحافظات أعن رضا عبد القادر رئيس مصلحة أعن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مبادرة المصلحة، للتيسير على الممولين وتقديم الدعم لهم أثناء موسم تقديم الإقرارات إلكترونياً من خلال توفير سيارات متنقلة لتقديم التوعية للممولين والدعم المجاني لهم لمساعدتهم في تقديم إقراراتهم إلكترونيًا، وتعد هذه المبادرة سابقة هي الأولى من نوعها التي تقوم بها مصلحة الضرائب.

أضاف "عبد القادر"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الحكومة وجهت بتشكيل فرق عاجلة للدعم الفني تنتقل للممولين، وتجوب جميع المحافظات، مؤكدًا على التوسع في الخدمات المجانية لتلقى الإقرارات الضريبية، مشيدًا بنجاح الموسم الضريبي بجهد العاملين بمصلحة الضرائب وتوجيهات الحكومة.



سيارة البريد إطلاق 39 سيارة بريد متنقلة مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية لأول مرة أطلقت الهيئة القومية للبريد 39 سيارة بريد متنقلة مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية، ذلك فى إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التى ينفذها البريد المصرى حالياً، بهدف تقديم جميع الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر. أطلقت الهيئة القومية للبريد 39 سيارة بريد متنقلة مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية، ذلك فى إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التى ينفذها البريد المصرى حالياً، بهدف تقديم جميع الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر.

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن مكاتب البريد أصبحت واجهة المواطن للحصول على كافة الخدمات الحكومية بالإضافة إلى الخدمات المالية والبريدية التى يقدمها البريد المصرى لذا وضعت الهيئة القومية للبريد خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى زيادة عدد المنافذ والانتشار الواسع على مستوى الجمهورية، حتى يحصل كل مواطن على كافة الخدمات التى يقدمها البريد المصرى بكل سهولة ويسر.



مشغولات يدوية إعداد قاعدة بيانات متكاملة للمنتجات الحرفية والتوسع فى برامج الدعم الفني بحثت الحكومة مع المجلس التصديري للحرف والصناعات اليدوية، برئاسة الدكتور الوليد الشامي، سبل تنمية وتطوير القطاع بما يسهم في زيادة تنافسية ورواج منتجات الحرف اليدوية المصرية بالسوقين المحلي والخارجي وزيادة صادرات القطاع للأسواق العالمية. بحثت الحكومة مع المجلس التصديري للحرف والصناعات اليدوية، برئاسة الدكتور الوليد الشامي، سبل تنمية وتطوير القطاع بما يسهم في زيادة تنافسية ورواج منتجات الحرف اليدوية المصرية بالسوقين المحلي والخارجي وزيادة صادرات القطاع للأسواق العالمية.

وأشارت الحكومة، بحسب بيان صحفى، اليوم الجمعة، حرص القيادة السياسية على النهوض بقطاع الحرف اليدوية والتراثية وحل كافة التحديات التي تواجه العاملين بهذا القطاع باعتباره أحد القطاعات كثيفة العمالة والتى توفر فرص عمل كثيرة وبصفة خاصة بالمحافظات الحدودية والصعيد والمحافظات السياحية، وفي ظل أهمية إعداد قاعدة بيانات متكاملة بكافة المشروعات العاملة بالقطاع حتى تتمكن من الوصول لبرامج التمويل والتدريب وبناء القدرات والمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية.

موقع هولندى مشيدا بإحياء تصدير الغاز المصرى: مصر واحدة من أهم الدول المصدرة نشر موقع Verocy الهولندى المتخصص فى الاستشارات الاستثمارية فى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقريرًا عن تقدم مصر واستمرار ازدهارها فى مجال تصدير الغاز الطبيعى المسال إلى الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، في ظل تنامى الطلب المتوقع على الغاز الطبيعى، وتمتع مصر ببنية تحتية متميزة لتصدير الغاز المنتج من حقولها وحقول شرق المتوسط مما يجعلها مؤهلة للمساهمة فى تأمين احتياجات الأسواق الأوروبية بصفة خاصة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح التقرير، الذى كتبه المحلل الاقتصادى سيريل ويدر شوفن - تحت عنوان ( إحياء تصدير الغاز المصرى.. بوادر التوسع فى صادرات الغاز المسال لدول شرق المتوسط )، أن مصر التى تعد دولة رائدة فى إنتاج الغاز فى إفريقيا تتقدم بخطوات سريعة نحو المشاركة بدور فعال فى تلبية الاحتياجات الناجمة من الانتعاش المتوقع للطلب على الغاز بالأسواق بعد التراجع فى عام 2020.

تراجع أسعار الذهب العالمى بنسبة 0.3% لينخفض لأدنى مستوى فى 9 أشهر نزل الذهب، اليوم الجمعة، إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر تقريبًا، ويتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، إذ ارتفع الدولار وعوائد السندات بعد تصريحات لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قال فيها إن الزيادة في العوائد لا تخل بالنظام. نزل الذهب، اليوم الجمعة، إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر تقريبًا، ويتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، إذ ارتفع الدولار وعوائد السندات بعد تصريحات لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قال فيها إن الزيادة في العوائد لا تخل بالنظام.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1692.13 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0515 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزل لأدنى مستوى منذ الثامن من يونيو عند 1686.40 دولار، ومنذ بداية الأسبوع، تراجع الذهب 2.3%، وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 1690.40 دولار.

ارتفاع أسعار النفط بنسبة 1%.. وخام برنت يسجل 67.77 دولار للبرميل ارتفعت أسعار ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، ما يزيد عن 1%، لتواصل المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، بعد أن اتفقت أوبك وحلفاؤها على عدم زيادة الإمدادات في أبريل إذ يترقبون تعافيا أكبر للطلب في ظل جائحة فيروس كورونا.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو ما يزيد عن دولار إلى 67.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش، وتمضي على مسار تحقيق مكاسب نحو 2% في الأسبوع، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أكثر من دولار إلى 64.87 دولار.