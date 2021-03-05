مصلحة الضرائب توفر سيارات متنقلة لمساعدة الممولين بجميع المحافظات

كتب أحمد يعقوب

أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، مبادرة المصلحة، للتيسير على الممولين وتقديم الدعم لهم أثناء موسم تقديم الإقرارات إلكترونياً من خلال توفير سيارات متنقلة لتقديم التوعية للممولين والدعم المجاني لهم لمساعدتهم في تقديم إقراراتهم إلكترونيًا، وتعد هذه المبادرة سابقة هي الأولى من نوعها التي تقوم بها مصلحة الضرائب.

أضاف "عبد القادر"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الحكومة وجهت بتشكيل فرق عاجلة للدعم الفني تنتقل للممولين، وتجوب جميع المحافظات، مؤكدًا على التوسع في الخدمات المجانية لتلقى الإقرارات الضريبية، مشيدًا بنجاح الموسم الضريبي بجهد العاملين بمصلحة الضرائب وتوجيهات الحكومة.

وقال رئيس المصلحة، إنه بالإضافة لهذه المبادرة، سيتم بتوفير الدعم الفني للممولين لتقديم الإقرارات الضريبية وكافة خدمات المنظومة الإلكترونية، من خلال تواجد فرق للدعم الفني بمأموريات المصلحة على مستوى الجمهورية، ويبلغ عددها 227 مأمورية، ومن خلال 29 فرع للحاسب الآلى متوفرين بالمحافظات المختلفة، وأيضًا عن طريق 21 مركز تدريب ضريبى تابع للمصلحة، مشيرًا إلى أن قاعة الخزانة العامة بمبنى لاظوغلى جاهزة لاستقبال عدد كبير من الممولين، وتقديم الدعم الفنى لهم في تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا.

ولفت إلى استمرار مؤسسات المجتمع المدنى ( الغرف التجارية، النقابات، مكاتب الإرشاد الضريبى) على مستوى الجمهورية فى تقديم الدعم للممولين فى تقديم الإقرار .

من جانبها، قالت سناء عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلي بمصلحة الضرائب، إن المصلحة قامت بوضع الأدلة الخاصة بكيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا لكل من الممولين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على الموقع الإلكترونى للمصلحة، وكذلك تتيح المصلحة على القناة الخاصة بها على اليوتيوب العديد من الفيديوهات التى تقدم شرح وافٍ لطريقة تقديم الإقرارات إلكترونيًا.

أشارت إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط التليفوني الساخن «16395»، والبريد الإلكتروني، ويتفاعل معها بشكل فوري؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبى .

وقالت سناء عبد المنعم، إن منظومة الإقرارات الإلكترونية سوف توفر المعلومات الدقيقة والفورية، التي تضمن سرعة الانتهاء من إجراءات الفحص الضريبي، وتُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتساعد فى تحصيل مستحقات الدولة، موضحة أن الحكومة ومصلحة الضرائب المصرية تمضيان بقوة نحو تحديث منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم في تبسيط الإجراءات وميكنتها؛ لضمان التيسير على الممولين على النحو الذي يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود كبيرة في تهيئة مناخ أداء الأعمال.