مصرع شاب وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الزراعى الغربى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الزراعي الغربي بناحية قرية شطوره دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج قبل قليل وقوع حادث سيارة ملاكي على الطريق، حيث إصطدمت السيارة بأحد أعمدة الإنارة مما نتج عنه إنقلابها وسقوطها بالزراعات المجاورة، ونتج عن الحادث وفاة شاب وإصابة 3 آخرين تم نقلهم جميعا لمستشفى طهطا العام.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد بإنقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي الغربي دائرة مركز طهطا ووجود متوفى و3 مصابين، تم الدفع بقوات تأمين الطرق وقوات إدارة المرور لمكان الحادث وتم رفع أثاره وإعادة حركة السير عليه.

إنتقل مأمور مركز شرطة طهطا لمكان الحادث وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد محمد عبد الصبور رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طهطا بإنقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي الغربي بناحية قرية شطوره دائرة المركز عقب إصطدامها بأحد أعمدة الإنارة على الطريق وسقوطها بالزراعات على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة شاب من مستقلا السيارة وإصابة 3 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة والمصابين الثلاثة إلى استقبال الطوارئ بذات المستشفى تم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق بعد توقفه جزئيا وتم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.