نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، خلال اجتماعه، بحضور بعض الأعضاء، والبعض الآخر من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، على اعتماد مشروع موازنة الصندوق للعام المالى القادم 2021/2022، والتى تبلغ نحو 42 مليار جنيه.

وأوضحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وافق مجلس الإدارة أيضاً على السماح للحاجزين بتعديل رغبتهم فى حجز الوحدة السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى من المحافظة أو المدينة المُتقدم عليها إلى محافظة أو مدينة أخرى متوافر بها وحدات، وذلك فى حالة عدم توافر وحدة سكنية، أو عدم التمكن من إنشاء وحدات سكنية، أو تغيير مكان جهة العمل.

وأوضحت مى عبدالحميد، أن الموافقة نصت على أنه فى حالة عدم توافر وحدات سكنية، أو عدم التمكن من إنشاء وحدات سكنية، يتم إعادة فتح باب تلقى طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية للحاجزين ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى لمنخفضى الدخل والمنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حالياً، والوحدات الجارى تنفيذها بكل من المدن/ المراكز، التى لا تتوافر بها وحدات سكنية.. وفيما يلى موجز أخبار مصر..





الحكومة تسمح لحاجزى الإسكان الاجتماعى بتعديل رغبة الحجز لمحافظة أخرى



وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، خلال اجتماعه، بحضور بعض الأعضاء، والبعض الآخر من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، على اعتماد مشروع موازنة الصندوق للعام المالى القادم 2021/2022، والتى تبلغ نحو 42 مليار جنيه.

وأوضحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وافق مجلس الإدارة أيضاً على السماح للحاجزين بتعديل رغبتهم فى حجز الوحدة السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى من المحافظة أو المدينة المُتقدم عليها إلى محافظة أو مدينة أخرى متوافر بها وحدات، وذلك فى حالة عدم توافر وحدة سكنية، أو عدم التمكن من إنشاء وحدات سكنية، أو تغيير مكان جهة العمل.

وأوضحت مى عبدالحميد، أن الموافقة نصت على أنه فى حالة عدم توافر وحدات سكنية، أو عدم التمكن من إنشاء وحدات سكنية، يتم إعادة فتح باب تلقى طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية للحاجزين ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى لمنخفضى الدخل والمنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حالياً، والوحدات الجارى تنفيذها بكل من المدن/ المراكز، التى لا تتوافر بها وحدات سكنية، إلى المشروعات المتوافر بها فائض وحدات بنفس السعر، سواءً داخل نطاق نفس المحافظة، أو محافظة مجاورة للمحافظة أو المدينة المُتقدم عليها، بشرط عدم سبق التخصيص أو التحويل من المشروع الأصلى المُتقدم عليه، وذلك خلال فترة زمنية محددة، على أن يلى ذلك تنفيذ قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 6/11/2020، بتاريخ 22/12/2020، والذى نص على (الموافقة على الإعلان بالجرائد للتنبيه على جميع المواطنين الحاجزين والذين لم يتم توفير وحدات سكنية لهم، ولم يقوموا بالتحويل إلى مدينة أخرى، أو استرداد مقدم الحجز وفقاً للإعلانات السابق نشرها بالجرائد، والرسائل النصية، للقيام باسترداد مقدمات الحجز الخاصة بهم).

وزراء الخارجية يوافقون على التجديد لـ"أبو الغيط" كأمين عام للجامعة العربية



وافق وزراء الخارجية العرب على التجديد للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لفترة جديدة، وقال مصدر دبلوماسي عربي - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن وزراء الخارجية العرب قرروا بالإجماع الموافقة على طلب مصر التجديد لأحمد أبو الغيط وذلك خلال الاجتماع التشاوري الذي يسبق الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ155 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري التي تبدأ في وقت لاحق اليوم .

وبدأ وزراء الخارجية العرب اجتماعا تشاوريا مغلقا، اليوم الأربعاء، بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط؛ وذلك قبيل انطلاق الدورة (155) لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.

ويأتي الاجتماع التشاوري المغلق لوزراء الخارجية العرب لتنسيق المواقف بشأن القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الجديدة لمجلس الجامعة العربية.

مصر تتقدم فى المؤشر العالمى للقوى الناعمة بنسخته الثانية

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري أن ترتيب مصر في المؤشر العالمي للقوى الناعمة 2021 قد شهد تحسنًا ملحوظًا، حيث حصدت مصر 38.3 نقطة محققة بذلك تقدمًا بنحو 4 مراكز لتصبح في المركز الـ 34 من بين 100 دولة، مقارنًة بالمركز الـ38 من بين 60 دولة في 2020. ويقيم المؤشر قوة الدول الناعمة بناءً على 7 محاور يتم قياسها من خلال استطلاع رأي الجمهور العالمي والخبراء في 105 من الدول حول العالم.

وحصدت مصر هذا العام ميداليتين ذهبيتين في محور الثقافة والإرث الغني متبوعة بكل من اليونان وإيطاليا، وجاءت مصر في الترتيب نفسه حسب رأي الخبراء متبوعة ببيرو والبرتغال. وجاءت أيضًا في الترتيب نفسه طبقًا للرأي العام، حيث جاءت مصر في الفئة الأولى التي تشمل أهم 30 دولة في المؤشر.

وتكمن أهمية القوة الناعمة للدول في التأثير طويل الأمد على مواطني الدول الأخرى، مما يجعل أدوات القوة الناعمة مهمة للدول المؤثرة على الساحة الدولية. ويُستخدم مفهوم القوى الناعمة لوصف قدرة الدول على "التأثير" في الدول الأخرى أو التأثُر بها، دون اللجوء لأدوات القوى التقليدية (عسكرية أو اقتصادية).

الصحة: تطعيم 15.627 مليون طفل ضد شلل الأطفال بينهم 15.704 ألف من غير المصريين



أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تطعيم 15 مليون و627 ألفاً و212 طفلًا بنسبة 93.5% من ضمنهم 15 ألفًا و704 من الأطفال غير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك خلال 3 أيام من انطلاق للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان، والتي انطلقت يوم الأحد 28 فبراير وتستمر حتى غدًا الأربعاء 3 مارس 2021، وتستهدف 16.7 مليون طفل من عمر يوم حتى 5 سنوات بجميع محافظات الجمهورية.

تأتي تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزير الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المحافظات الأعلى في تردد المواطنين على الحملة خلال يومها الأول والثاني هي ( الشرقية، القاهرة، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، الدقهلية، القليوبية، المنوفية، كفر الشيخ، أسيوط، الوادي الجديد) بنسب تغطية تجاوزت 100% من المستهدفين بهذه المحافظات.





محافظة الجيزة لسكان الوراق: لا تنزعجوا من رائحة الغاز مساء اليوم



أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن " تاون جاس " عن مليء الخزان الرئيسي بمحطة تخفيض الضغط وإضافة الرائحة بالوراق وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الاربعاء الموافق 2021/3/3.

وأهابت الشركة بالمواطنين عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة ، حيث تؤكد الشركة أن أعمال الملي هي أعمال روتينية ولا تمثل أي خطورة علي المواطنين وتتم الاعمال بأعلي معايير الجودة والسلامة لضمان امان السادة المواطنين وفي حالة وجود أي استفسارات الاتصال علي رقم 129 .

التعليم: إعلان نتائج امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى على موقع الوزارة



كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء، بشأن إطلاق رابط إلكترونى للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لإطلاق أي روابط إلكترونية للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، مُوضحةً أن الرابط المتداول مزيف وغير تابع للوزارة، مُشددةً على أنه سيتم الإعلان عن نتائج امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بشكل رسمي على الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط التالي: "www.moe.gov.eg"، مُحذرةً أولياء الأمور من التعامل مع مثل تلك المواقع، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال مدشني ذلك الرابط المزيف.