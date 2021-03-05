محافظ قنا: تحرير 12 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية ودواجن مجمدة مجهولة المصدر

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا إن مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع مديرية التموين شنت حملة تفتيشية على محلات الجزارة وأماكن عرض وبيع الدواجن المجمدة واللحوم المصنعة بمراكز دشنا ونجع حمادى وفرشوط أسفرت عن تحرير 12 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية ودواجن ولحوم مجمدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

‪‫وأوضح الداودى فى بيان أنه تم تحرير 11 محضر مخالفة ذبح خارج المجازر الحكومة بمركزىّ دشنا ونجع حمادى بإجمالى 61 كجم كما تم تحرير محضر لدواجن ولحوم مجمدة ومصنعاتها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بإجمالى 75 كجم، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

‪من جانبه أكد الدكتور إبراهيم يوسف مدير مديرية الطب البيطرى على أن المديرية مستمرة فى شن الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات عرض وبيع اللحوم ومحلات البقالة والسوبر ماركت لضمان تقديم غذاء صحى وآمن للمواطنين وعدم السماح بأى تجاوزات أو استغلال للمواطن القنائى