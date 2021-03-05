محافظ بنى سويف يطمئن على الحالة الصحية لمصابى حادث الصحراوى الشرقى.. صور

بنى سويف هانى فتحى

توجه الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، إلى المستشفى التخصصى ببنى سويف، لمتابعة مستجدات الحادث الذى وقع مساء اليوم، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بسيارة نقل بالقرب من بوابة الكريمات على الطريق الصحراوى الشرقى بدائرة مركز أطفيح بمحافظة الجيزة، وأسفر عن عدد من الوفيات وإصابة البعض الآخر، حيث تم نقل 5 حالات إصابة وجثتين منهم إلى مستشفى التخصصى ببنى سويف.

واطمأن المحافظ على الحالة الصحية للمصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى، حيث تراوحت إصابتهم ما بين كسور وجروح قطعية واشتباه نزيف بالبطن والصدر، مشددا على توفير كافة أوجه الرعاية خلال فترة تلقيهم العلاج بالمستشفى، ومتمنيا عاجل الشفاء للمصابين وسرعة تماثلهم للشفاء.

من جهته، أشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، إلى أن المستشفى استقبل 7 حالات منهم حالتان قد توفيتا قبل وصولهما للمستشفى، والحالات المصابة منهم 3 حالات خطرة، وتم عمل اللازم من فحوصات وأشعة، منوها عن توجيهات المحافظ بسرعة التنسيق بين إدارة المستشفى وجهات التحقيق المعنية للإسراع فى استخراج تصريح الدفن واستكمال كافة الإجراءات المطلوبة لتسليم جثمانى المتوفين الاثنين اللذين تم نقلهما لبنى سويف.

وكانت غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة قد تلقت مساء اليوم، إخطاراً بوقوع الحادث على الطريق الصحراوى الشرقى، والذى أسفر عن وقوع وفيات وإصابة البعض الآخر، وأنه تم نقل بعض الإصابات للمستشفى التخصصى ببنى سويف، وفور ذلك انتقل المحافظ يرافقه السيد بلال حبش نائب المحافظ، الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد جمال نائب مدير المستشفى وعدد من القيادات الأمنية.



جانب من زيارة المحافظ للمستشفى



محافظ بنى سويف يطمئن على الحالة الصحية للمصابين بمستشفى-بنى سويف التخصصى