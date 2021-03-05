محافظ الشرقية يشدد على رصد أى تعديات بناء مخالفة والتعامل معها

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية يقظة لأى محاولات للبناء بدون تراخيص قانونية بنطاق المحافظة، مشددا على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف اللجان الدورية لرصد أى تعديات مخالفة والتعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين تأكيدا على فرض سيادة القانون على الجميع.

وشدد المحافظ، فى بيان على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية بضرورة التنسيق مع قوات الشرطة لتنفيذ حملات إزالة للتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية حفاظاً على الرقعة الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومى وغذائى للمواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بغيته بإزالة فى المهد لسور مقام بالدبش الأبيض بعزبة الرياشات على مساحة 30 مترا طولى وتمت الإزالة الكلية، كما قامت الحملة بفك شدة خشبية لأعمدة الدور الثانى علوى بعزبة الأعصر (التل) على مساحة 100 متر.

وفى سياق متصل، تمكنت الوحدة المحلية بشبرا النخلة من فك شدة خشبية لسقف الدور التانى علوى لمنزل مخالف داخل الحيز العمرانى بقرية حفنا على مساحة 150 مترا.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بسوادة بإيقاف أحد المواطنين المخالفين أثناء قيامه بعمل شدة خشبية للدور الثالث علوى بناحية الزغانوة بقرية سوادة على مساحة 100 متر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع رئيسة الوحدة المحلية بالجُديدة حملة لإزالة جمالون مُقام بالمخالفة على مساحة 145مترا، وتم الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وفى سياق متصل تمكنت الوحدة المحلية بالسعديين من التصدى لحالة تعدى بالبناء المخالف على مساحة 100 متر بالنعامنة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

على جانب آخر، شهدت مدينة الزقازيق حملات مفاجئة بالشوارع والطرق الرئيسية لضبط التكاتك المخالفة لخطوط السير فضلا عن متابعة التزام أصحاب المقاهى والكافتريات بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.

وذلك تنفيذا لتعليمات محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مدير إدارة المرور وإدارتى المواقف والمتابعة الميدانية بالديوان العام بتكثيف الحملات المفاجئة بالشوارع الرئيسية والميادين العامة لضبط مركبات التوك توك المخالفة للترخيص وخطوط السير، واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال المخالفين لإعادة الانضباط للشارع.

وشنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة لضبط مركبات التوك توك المخالفة للترخيص وخطوط السير، وأسفرت الحملة عن ضبط 7 تكاتك، وتم التحفظ عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابهم.

كما تمكنت رئاسة حى ثان الزقازيق من ضبط مقهى مخالف بمنطقة القومية لقيام صاحبه بتقديم الشيشة للمترددين، وتم مصادرة 5 شيش واتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبه المخالف.