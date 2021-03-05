محافظ أسيوط: إعادة تأهيل المنازل المتهالكة للأسر الأكثر احتياجا ضمن "حياة كريمة"

أسيوط هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم معاينة المنازل المتهالكة للأسر الأكثر احتياجًا بقرى مركز أبو تيج من خلال اللجان المشكلة وبالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة ومديرية التضامن الاجتماعى لحصر المنازل المطلوب تأهيلها ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، التى تأتى فى إطار المرحلة الجديدة من مبادرة حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير 1500 قرية فى 51 مركزًا إداريًا على مستوى الجمهورية نصيب أسيوط منها 7 مراكز بواقع 149 قرى و894 تابع ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها فى الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضح محافظ أسيوط، فى بيان أن أعمال الحصر مستمرة بالقرى التى تتضمنها المبادرة وفق منهجية تضمن تقديم التدخلات المطلوبة وفقا لحالة المنزل مع تطبيق معايير الاستحقاق للأسر وتتنوع احتياجات هذه المنازل بين رفع الكفاءة وتركيب الأسقف وأعمال النجارة وأعمال الأرضية، ومد وصلات مياه الشرب والصرف الصحى، لافتا إلى إنه تم تكليف سكرتير مساعد المحافظة بمتابعة أعمال اللجان المشكلة والتنسيق مع جهاز التعمير لمراجعة خطط كل قرية وتقديم كل أوجه الدعم والتدخل الفورى لإزالة أى معوقات أو تحديات.

ترأس المهندس نبيل الطيبى، سكرتير عام مساعد المحافظة، لجنة لمعاينة المنازل المتهالكة للأسر الأكثر احتياجًا بقرى أبو تيج يرافقه يسرى كامل رئيس المركز لإعادة تأهيل هذه المنازل ورفع كفاءتها للنهوض بمستوى معيشة المواطنين القاطنين بها من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لافتا إلى التنسيق الكامل مع كافة الجهات بناء على توجيهات محافظ أسيوط لتحقيق التكامل وتنفيذ معدلات إنجاز ملموسة لتنفيذ هذا التكليف الذى يساهم فى خدمة المواطنين فى القرى.

يذكر أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالى 149 قرية و894 تابع وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هى "ساحل سليم وأبو تيج وأبنوب وصدفا والفتح" وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

وأكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مواصلة واستكمال العمل فى تطوير وتجميل كافة الميادين والشوارع الرئيسية بجميع مراكز ومدن المحافظة طبقاً للخطة الموضوعة، لافتاً إلى التعاون بين كافة الجهات المعنية بالمحافظة لتعود المحافظة إلى سابق عهدها كـ"عاصمة للصعيد".

وأوضح محافظ أسيوط، إنه جار تطوير وتجميل كورنيش النيل بشارع الثورة بتخطيط الشوارع وطلاء البلدورات والأعمدة على جانبى الطريق وسور الكورنيش وتركيب مقاعد جديدة وذلك بمشاركة طلاب ومعلمى مدارس التعليم الفنى بالمحافظة فى إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل المشاركة فى أعمال التطوير والتجميل.

وأشار المحافظ، إلى إنه يتم الاستعانة بطلاب مدارس التعليم الفنى بمختلف تخصصاتهم فى أعمال التطوير والتجميل تحت إشراف المعلمين والمتخصصين ضمن رؤية المحافظة التى نفذتها فى العديد من الشوارع والميادين بمختلف مراكز المحافظة بالتنسيق مع الوحدات المحلية، حيث يتم توفير جميع المستلزمات والاحتياجات للطلاب ليقوموا بأعمال التجميل والتطوير، مشيدًا بطلاب التعليم الفنى ومجهودهم البارز فى تطوير وتجميل شوارع وميادين وأحياء المحافظة وإبراز الشكل الجمالى لها.

كما وجه سعد، رؤساء المراكز والأحياء بتقديم كافة أوجه الدعم لطلاب التعليم الفنى والمتابعة المستمرة لتنفيذ خطط التطوير الموضوعة لرفع مستوى الخدمات والمرافق وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وإعادة الوجه الحضارى والجمالى للميادين والشوارع الحيوية.

وقال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه جار استكمال أعمال الرصف والتأهيل للطرق والشوارع الداخلية بمركز القوصية ضمن اعتمادات الخطة الموحدة للعام المالى الحالى 2020/2021، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتحسين شبكة الطرق، لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ مشروعات وتحسين ورفع كفاءة ورصف الطرق التى تساهم فى تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات لتحقيق التنمية المستدامة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع مستوى الخدمات المختلفة ضمن رؤية مصر 2030، مشدداً على التواجد الميدانى لمسئولى الأجهزة التنفيذية ورؤساء المراكز والأحياء والمتابعة الدورية لهذه المشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة.

كانت هويدا شافعى، رئيس مركز ومدينة القوصية، قد تابعت استكمال أعمال إلقاء التربة الزلطية بشارع الترعة القديمة بداية من المدرسة المهنية حتى نهاية طريقى بنى إدريس ومصرف مهنى ضمن الخطة الموحدة لمركز ومدينة القوصية للعام المالى 2020 / 2021 لأعمال إعادة الرصف التى تشرف عليها الهيئة العامة للطرق ضمن البروتوكول المبرم بين وزارة التنمية المحلية ووزارة النقل لرفع كفاءة الطرق المحلية، حيث قامت الشركة المنفذة بإلقاء التربة الزلطية كأحد أولى خطوات أعمال إعادة الرصف لاستكمال فتح شرايين مركز القوصية وتحقيق السيولة المرورية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير طرق تعكس شكل حضارى لمدينة القوصية.

وأكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بنطاق دائرة المحافظة وتطبيق القانون على المخالفين، موجها رؤساء المراكز والمدن بمواصلة حملات الرصد لأى شكل من أشكال للتعديات بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإزالتها فى المهد قبل أن تصبح كتلاً خرسانية يصعب التعامل معها باستخدام معدات الحملات الميكانيكية ومعدات وحدة التدخل السريع وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائى والمخالف وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأوضح محافظ أسيوط أن هذه الحملات تأتى ضمن خطة المحافظة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة ومخالفات البناء بجميع المراكز مؤكداً أن المحافظة جادة فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بحماية أراضيها وحفظ حق الشعب والدولة بالإضافة إلى الحفاظ على الأرض الزراعية من التعدى عليها بالتبوير أو البناء المخالف لما تمثله من أمن قومى وغذائى للمواطنين.

كانت الوحدات المحلية لمراكز أبنوب والفتح وأسيوط والبدارى والقوصية قد رصدت بعض التعديات على أراضى زراعية وأراضى أملاك دولة وتم إزالة هذه التعديات وتحرير المحاضر القانونية ضد المخالفين ففى مركز أبنوب تم التصدى لحالة تعدى على أرض أملاك دولة خلال حملة بإشراف تاج جلال رئيس المركز حث قامت الوحدة المحلية لقرية المعابدة بإزالة تعدى بدق بئر مياه جوفى بأرض أملاك دولة وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المعتدين كما تم تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بالبناء مركز الفتح بحوض الجرف زمام بنى مر على مساحة ١٤ سهم خلال حملة تحت إشراف عبد الرؤوف النمر رئيس المركز وبمشاركة صلاح حسين رئيس القرية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفى مركز أسيوط أسيوط قامت حملة تحت إشراف اللواء مصطفى عبدالرحيم رئيس المركز بتنفيذ إزالة فورية لشده خشبية لسقف الدور الأول العلوى بناحية المطيعة قبلى البلد وايقاف الأعمال فضلا عن القيام بالحفر لعمل قيسونة وتم ردم الحفر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف أما فى مركز البدارى فتم الإزالة الفورية لـ 3 حالات تعدى فى المهد خلال حملة بقيادة محمد حسن رئيس المركز أحدها تعدى على أرض أملاك دولة بإقامة سور على مساحة حوالى 200 متر بقرية عرب مطير التابعة للكوم الأحمر والأخرى تعدى على مساحة 150 متر على أرض زراعية بقرية الكوم الأحمر والأخيرة بناحية عزبة الزهرى التابعة لقرية النواورة عبارة عن جدران داخل منزل من البلوك الأبيض والأسمنت بينما فى مركز القوصية أشرفت هويدا شافعى رئيس المركز على إزالة حالتين تعدى أحدهما على أرض زراعية بقرية التتالية على مساحه قيراط والأخرى لحالة تعدى على أرض الزراعية بشارع طريق السلخانة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



جانب من الإزالات



استكمال أعمال رصف وتأهيل الشوارع والطرق



رصف وتأهيل الشوارع والطرق بمركز القوصية



تطوير وتجميل كورنيش النيل



معاينة المنازل المتهالكة للأسر الأكثر احتياجًا