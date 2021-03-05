اليوم السابع
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مجدي الجلاد يخضع لجراحتين دقيقتين هذا الأسبوع

الجمعة، 05 مارس 2021 04:44 م
مجدي الجلاد يخضع لجراحتين دقيقتين هذا الأسبوع الكاتب الصحفى مجدى الجلاد
كتب محمود العمري

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يخضع الكاتب الصحفي والإعلامي مجدي الجلاد رئيس تحرير مجموعة أونا نيوز التى تضم البوابات الإلكترونية (مصراوي - يلاكورة - الكونسلتو- شيفت) هذا الأسبوع لجراحتين دقيقتين، يجريها على أيدى أطباء مصريين.

وكشف مصدر طبي أن الجلاد أُصيب مؤخراً بوعكة صحية، وقرر الأطباء إجراء جراحتين له، لإزالة ورم حميد في الرقبة، مشيراً إلى أن الفريق الطبي المعالج وصف الجراحة بـ "الدقيقة".

وأوضح أن الكاتب الصحفي أنهى الفحوصات الطبية المطلوبة، استعداداً للخضوع للجراحة الأولى صباح الغد السبت، والجراحة الثانية صباح الإثنين القادم.

و"اليوم السابع" يتمنى الشفاء العاجل للكاتب الصحفى والإعلامي مجدي الجلاد.


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مجدي الجلاد

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