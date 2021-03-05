كيف تم تطوير حديقة الطفل بالقاهرة؟ اعرف التفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

نفذت محافظة القاهرة أعمال تطوير كبيرة بحديقة الطفل والتي عانت من الإهمال خلال الفترة الماضية رغم موقعها المتميز بمدينة نصر .. وفى السطور التالية نعرض أهم أعمال التطوير التى تم تنفيذها.