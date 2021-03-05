اليوم السابع
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كيف تم تطوير حديقة الطفل بالقاهرة؟ اعرف التفاصيل

الجمعة، 05 مارس 2021 04:00 ص
كيف تم تطوير حديقة الطفل بالقاهرة؟ اعرف التفاصيل حديقة الطفل
كتب سيد الخلفاوى

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نفذت محافظة القاهرة أعمال تطوير كبيرة بحديقة الطفل والتي عانت من الإهمال خلال الفترة الماضية رغم موقعها المتميز بمدينة نصر .. وفى السطور التالية نعرض أهم أعمال التطوير التى تم تنفيذها.

1- تم تنفيذ نظام رى جديد وحديث وإعادة توزيع الكهرباء وتغيير البردورات .

2- اعادة تطوير الممشى الداخلى ورصف جميع الطرقات ببلاطات الإنترلوك.

3- تقليم الاشجار والنخيل ودهان الأسوار الخارجية والبردورات وزيادة المزروعات .

4- تم رفع كفاءة المقاعد واستعواض التالف منها وتغيير اللافتات الإرشادية بالحديقة .

5- انشاء برجولات جديدة وإعادة توزيعها مع الحفاظ على المسطحات الخضراء .

6- توفير خدمات جديدة كالمطاعم وكافيتريات.

7- تم تحديث الممرات لهواة المشى و زيادة مساحة منطقة ألعاب الأطفال والمنطقة المخصصة لممارسة رياضة الشارع . 

8- مساحة الحديقة 20 فدانا تقع بين شوارع مكرم عبيد وأبو داوود الظاهرى وأحمد فخرى وعبد الرازق السنهورى بمدينة نصر.

9- تم تنفيذ ملعب خماسى مطور تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة.

 


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