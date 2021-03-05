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كندا توافق على استخدام لقاح جونسون آند جونسون بجرعة واحدة

الجمعة، 05 مارس 2021 05:28 م
كندا توافق على استخدام لقاح جونسون آند جونسون بجرعة واحدة أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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أعلنت كندا موافقتها على استخدام لقاح جونسون آند جونسون بجرعة واحدة، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكانت شبكة "سى إن إن" الأمريكية قالت إنه فى الوقت يتسابق فيه المسئولون وخبراء الصحة فى الولايات المتحدة لتطعيم الأمريكيين ضد كوفيد 19، اتجه بعض الأساقفة الكاثوليك لثنى أعضاء الكنيسة عن الحصول على أحدث اللقاحات، وهو لقاح "جونسون أند جونسون" المكون من جرعة واحدة، عندما تكون هناك بدائل أخرى متوفرة.

وأصدر مؤتمر الأساقفة الكاثوليك فى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ما لا يقل عن ستة أبرشيات أخرى من مختلف أنحاء البلاد بيانات تعبر عن مخاوف أخلاقية من اللقاح الذى استخدم خلايا مزروعة فى المختبر، تنحدر من خلايا مأخوذة فى الثمانينيات من أنسجة أجنة مجهضة.

ويعتبر لقاح جونسون هو الثالث الذى يتم الموافقة على استخدامه فى الولايات المتحدة، وعلى عكس اللقاحين السابقين بيوتك/فايزر وموديرنا، فإن لقاح جونسون أند جونسون يتطلب جرعة واحدة فقط، ويمكن أن يتم الاحتفاظ به فى درجة حرارة الثلاجة العادية، مما يجعل نقله أسهل.

وحذر خبراء الصحة، بضرورة أن يحصل الأمريكيون على اللقاح الذى يعرض عليهم، وفى الشهر الماضى، قال د. بول جوبفرت، مدير عيادة أبحاث اللقاح فى ألاباما، أنه لو عرض على الأشخاص  لقاح جونسون أند جونسون، فلا ينبغى أن يرفضوه، لأننا لسنا فى سيناريو يسمح بإمكانية الانتقاء واختيار اللقاحات.


لقاح كورونا

جونسون اند جونسون

كندا

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