اليوم السابع
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عودة فتاتين متغيبتين فى الدقهلية دون شبهة جنائية

الجمعة، 05 مارس 2021 03:34 م
عودة فتاتين متغيبتين فى الدقهلية دون شبهة جنائية قوة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات تغيب فتاتين بالدقهلية ،وعودتهما إلى أسرتيهما سالمتين فى إطار ما تبلغ لمركز شركة طلخا بمديرية أمن الدقهلية من شخصين بغياب ابنتيهما "طالبتان" عن المنزل، ولم يشتبها فى غيابهما جنائياً.

 

حضر المُبلغان وبرفقتهما المتغيبتان، وأقرا بعودتهما من تلقاء نفسهما، وبسؤالهما قررتا ترك المنزل لوجود خلافات عائلية ، وسافرتا إلى مدينة الغردقة للعمل، حيث توجهتا إلى أحد المقاهى، ولدى علم صاحب المقهى بأنهما من محافظة الدقهلية، قام بالاتصال بوالد إحداهما، الذى حضر وتسلمهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


أجهزة أمنية

عودة فتاتين

مدينة الغردقة

محافظة الدقهلية

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