عودة فتاتين بعد تغيبهما عن أهلهما فى الدقهلية

كتب محمود عبد الراضي

أفاد مصدر، أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بالدقهلية من شخصين بغياب نجلتيهما "طالبتين" عن المنزل، ولم يشتبها فى غيابهما جنائياً، وبالفحص تبين أن الفتاتين تربطهما علاقة عاطفية بشخصين تعرفا عليهما من خلال مواقع التواصل الاجتماعى.



عقب ذلك حضر المُبلغان وبرفقتهما المتغيبتان وقررا بعودتهما من تلقاء نفسهما، وبسؤالهما قررتا ترك المنزل لرغبة والد إحداهما خطبتها لأحد الأشخاص دون رغبتها، وسافرتا إلى مدينة الغردقة للعمل، حيث توجهتا إلى أحد المقاهى ولدى علم صاحب المقهى بأنهما من محافظة الدقهلية تحفظ عليهما، واتصل بوالديهما، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.



فى سياق متصل، كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات واقعة تغيب نجلتى أحد الأشخاص بمنطقة الدقهلية، بعد خروجهما من المنزل منذ 5 أشهر بسبب سوء المعاملة، وتحرر محضر بالواقعة.



وفى إطار تكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من أحد الأشخاص بتغيب نجلتيه إحداهما متزوجة منذ خمسة أشهر والثانية مقيمة برفقته، حيث قامت الأولى بالمرور على شقيقتها بدعوى مصاحبتها لأحد الأطباء إلا أنهما لم تعودا.



ومن خلال إجراءات التحريات وجمع المعلومات وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين أن المُبلغ بغيابهما استقلتا إحدى سيارات الأجرة المتجهة إلى مدينة بورسعيد، وبمناقشة قائد السيارة والقائم على تحميل الركاب بالموقف تبين أن المتغيبتان طلبتا النزول بإحدى إشارات المرور قبل وصولهما إلى موقف بورسعيد.



وفى وقتٍ لاحق حضر المبلغ وبرفقته نجلتيه "المُبلغ بغيابهما" وقرر بعودتهما، وبمناقشتهما قررتا أنهما تركتا بيت أهليتهما لسوء المعاملة، وأن إحداهما متزوجة والثانية مخطوبة كرهاً عنها، وأنهما تنزها بمدينة بورسعيد ومنها لمدينة الإسكندرية وأقامتا طرف إحدى صديقاتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.