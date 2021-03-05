علاجات التهاب الأنف التحسسى.. أهمها العسل والزنجبيل وفيتامين د

كتبت مروة هريدى

التهاب الأنف التحسسى أو حمى القش هى حالة التهابية تسبب عدوى فى الممرات والجيوب الأنفية والأذنين والحنجرة، ويحدث فى الغالب نتيجة استنشاق الشخص المصاب بالحساسية مادة حساسة تجاهه، وهناك نوعان من التهاب الأنف التحسسى، وهما الحساسية الموسمية والتهاب الأنف التحسسى الدائم، حيث تحدث الأولى مع تغير المواسم خاصة فى فصلى الربيع والخريف، بينما يحدث الثانى فى أى وقت من العام وينتج غالبًا عن مسببات الحساسية الداخلية مثل الغبار المنزلى ووبر الحيوانات الأليفة وعث الغبار وغيرها، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

- علامات الإصابة بالتهاب الأنف التحسسى:

1- الحكة

2- العطس

3- سيلان الأنف

4- احتقان الأنف والأذنين والجيوب الأنفية

وتختلف تلك الأعراض من شخص لآخر وفقًا لشدة الحالة التى يعانى منها، فقد تتطور مع بعض الأشخاص إلى الإصابة بالربو، وهناك العديد من العلاجات المنزلية الفعالة يمكن أن تساعد فى التخلص من عدة أنواع من الحساسية.

- 5 طرق منزلية لعلاج التهاب الأنف التحسسى:

1- العسل

أظهرت إحدى الدراسات أن تناول العسل يساعد فى القضاء على أعراض التهاب الأنف التحسسى، إما أن تتناوله مباشرة أو خلطه مع كوب من الماء الدافئ، كما يمكن إضافة العسل إلى كوب من شاى الأعشاب سيكون فعالًا أيضًا فى علاج الحساسية.

2- الزنجبيل

من المعروف أن الزنجبيل مكون ممتاز مضاد للحساسية والالتهابات ويمكن أن يكون مفيدًا جدًا فى علاج الأعراض الشديدة لحساسية الأنف وتخفيف الاحتقان، حيث يمكن إضافته إلى الشاى أو الأطعمة أو تناول كوب دافئ من ماء الزنجبيل فى الصباح.

3- رى الأنف

إنه علاج طبيعى فعال تستخدم فيه المياه المالحة لتنظيف الممرات الأنفية، ويعتبر الرى بمحلول ملحى من أفضل الطرق للتخلص من انسداد الأنف عن طريق شطف تجويف الأنف لتليين المخاط وطرده.

4- فيتامين د

ارتبط نقص فيتامين د أيضًا ببعض أنواع الحساسية بما فى ذلك التهاب الأنف التحسسى والربو والأكزيما، حيث يلعب هذا الفيتامين دورًا رئيسيًا فى الحفاظ على خلايا الجهاز المناعى وإطلاق المواد الكيميائية التى قد تؤدى إلى ظهور أعراض الحساسية، لذلك يجب تناول العناصر الغذائية التى تحتوى على فيتامين د مثل الحليب والبيض واللحوم ويمكن الحصول عليه أيضًا من التعرض لما يكفى من ضوء الشمس.

5- استنشاق البخار

يساعد استنشاق البخار فى ترطيب وتخفيف المخاط المزعج فى مجرى الأنف وهو مفيد جدًا لتخفيف أعراض حساسية الأنف مثل الاحتقان والتهاب الحلق وسيلان وحكة الأنف وتهيج وسيلان العين والعطس.