اليوم السابع
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ضبط 940 مخالفة مرورية وسلبية 8 عينات تحليل مواد مخدرة للسائقين بسوهاج

الجمعة، 05 مارس 2021 01:49 ص
ضبط 940 مخالفة مرورية وسلبية 8 عينات تحليل مواد مخدرة للسائقين بسوهاج لجنة الطبية لتحليل المخدرات - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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أسفرت نتائج التحاليل الخاصة بالسائقين بمحافظة سوهاج بعد سحب 8 عينات من قائدي المركبات عن سلبيات جميع العينات جاء ذلك من خلال الحملات المرورية على الطرق الزراعية والصحراوية المختلفة.

 كانت إدارة مرور سوهاج، بإشراف اللواء حسن محمود مدير الأمن، ورئاسة العميد سيد نفادى، مدير إدارة المرور، قد شنت حملة مرورية على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية للحد من الحوادث، حيث تم سحب عينات عشوائية من السائقين بإجمالي 8 عينات للمواد المخدرة، أسفرت عن سلبية كافة العينات التي تم إجراء التحاليل لها.

وجاءت الحملة في إطار سياسة الوزارة المستمرة لتفعيل قانون المرور، وما تم التوجيه به من تكثيف الحملات المرورية على الطرق الصحراوية والزراعية للحد من حوادث الطرق، وتحقيق الانضباط المروري، وضبط المخالفين من قائدي السيارات والمركبات.

وأسفرت الحملة عن ضبط 490 مخالفات مرورية، وتم سحب العينات العشوائية للسائقين على الطرق بإجمالي 8 عينات حيث أسفرت نتائج التحاليل عن سلبية كافة العينات، وتم تحرير المحاضر اللازمة وتمت إحالة السائقين إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وفي مجال حجز السيارات والدراجات النارية، تم حجز عدد من المركبات لمخالفة بعضها خطوط السير وعدم وجود لوحات معدنية للبعض الآخر، وعدم الالتزام بالأجرة المقررة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المضبوطين وجار الاستمرار في القيام بحملات على كافة الطرق السريعة الزراعية والصحراوية بنطاق المحافظة.

 


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