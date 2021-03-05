ضبط 61 مخالفة تموينية فى حملات على المخابز والأسواق بالدقهلية

الدقهلية فريق المحافظات

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى المخابز والأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، فى بيان له، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات، حيث ضبطت الحملات التى تم تنفيذها خلال يوم واحد فقط 61 مخالفة تموينية فى مجال الأسواق والمخابز، وقامت بمصادرة كميات من السلع المتنوعة بدون فواتير، وتم تحرير المحاضر بالمخالفات والمضبوطات، وقرر المحافظ، إحالة جميع المحاضر المحررة إلى النيابة العامة لأعمال شئونها.

جاءت تصريحات وقرارات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه السيد دايرة وكيل وزارة التموين، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين، أن المخالفات فى مجال المخابز شملت مخالفات نقص وزن ونقص مواصفات وعدم اعطاء بون وعدم نظافة المكان، وشملت مخالفات الأسواق والمحلات، عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية وبيع بأزيد من التسعيرة وإدارة منشأة بدون ترخيص.

وأضاف أنه تم مصادرة 50 قاروصة سجاير و5 شكاير سكر، و5000 لتر سائل منظفات و300 لتر كلور و50 كرتونة فنيك و50 كرتونة فلاش منظف بالإضافة إلى 12 أسطوانة غاز منزلى بيع بأزيد من التسعيرة، هذا وقد كلف محافظ الدقهلية، وكيل وزارة التموين بمتابعة تصرفات النيابة فى الوقائع المشار إليها.

وأكد محافظ الدقهلية، تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع انواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.