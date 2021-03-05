صور.. تأهب أمنى بمحيط الكونجرس وسط مخاوف من اقتحامه

كتب وكالات

قررت الشرطة المسئولة عن تأمين الكونجرس الأمريكى تشديد الإجراءات فى محيط الكابيتول، بسبب "مخطط محتمل" لاقتحامه.

وجاء ذلك عقب معلومات استخباراتية عن تهديدات من جانب "مليشيا غير مسماة"، خططت للهجوم - وهو اليوم الذى اعتاد فيه الرؤساء الأمريكيون تنصيبهم - بحسب بيان صادر عن الشرطة.

وأوضحت أنها اتخذت تدابير "استعدادا لأى تهديدات محتملة لأعضاء الكونجرس".

وأجرى مجلس النواب تعديلا على موعد جلسة كانت مقررة لمناقشة قانون إصلاح للشرطة بعد الكشف عن التحذيرات، لكن مجلس الشيوخ قرر الاجتماع كما كان مقررا لمناقشة مشروع قانون مساعدات كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار.

الحرس الوطنى ينتشر بكثافة بمحيط الكونجرس



السلك الشائك أعلى السياج الحديدى تحسبا لأى أعمال عنف



انتشار أمنى بمحيط الكونجرس



انتشار سيارات الاسعاف تحسبا لأى اشتباكات



انتشار قوات الامن



تأهب أمنى بمحيط الكونجرس



تعزيزات من الحرس الوطنى الامريكى