صحيفة: مساعدو حاكم نيويورك أعادوا كتابة تقارير لإخفاء عدد وفيات دور المسنين

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن كبار مساعدى حاكم نيويورك أندرو كومو، قامو بإعادة كتابة تقرير خاص بضحايا كورونا فى دور رعاية المسنين لإخفاء عدد أكبر من الوفيات.

وأوضحت الصحيفة أن مساعدى كومو تلقوا تقريرا من مسئولى الصحة بالولاية بشأن وفيات دور المسنين خلال الوباء، وكان الرقم أكثر من 9 آلاف فى تلك المرحلة فى يونيو الماضى، ولم يتم الإعلان عنه، وأراد أبرز مساعدى كومو إخفائه. فأعاد المساعدون كتابة التقرير لإخفاء الأرقام، وفقا لمقابلات ووثائق أطلعت عليها نيويورك تايمز.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التدخل غير العادى، الذى جاء فى الوقت الذى بدأ فيه كومو فى كتابة كناب عن إنجازاته فى التعامل مع الوباء، كان أول عمل معروف حتى الآن فيما وصفه المنتقدون بمحاولة استمرت أشهر من قبل الحاكم ومساعديه لإخفاء الحجم الكامل لحالات الوفاة داخل دور الرعاية.

وبعدما كشف المدعى العام بالولاية فى وقت سابق أن الآلاف من الوفيات فى دور الرعاية لم يتم إحصائها، أصدر كومو أخير البيانات الكاملة، وقال إنه حجبها خوفا من أن تقوم إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بتحقيق مسيس فى تعامل الولاية مع تفشى المرضى فى دور رعاية المسنين.

لكن كومو ومساعديه بدأوا فى إخفاء الأرقام قبل أشهر، وكان المساعدون يحاربون كبار مسئولى الصحة وقبل أن تصل طلبات البيانات من السلطات الفيدرالية، وفقا للوثائق والمقابلات التى أجرتها الصحيفة مع مصادر مطلعة على المناقشات.

ورأت الصحيفة أن الدور الأساسى الذى لعبه كبار مساعدى حاكم نيويورك فى عكس المدى الذى ذهب إليه كومو فى ظل الوباء القاتل للسيطرة على البيانات وتهميش خبرة الصحة العامة جانبا وتعزيز مكانته كقائد وطنى فى مكافحة فيروس كورونا.