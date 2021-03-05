"صحة شمال سيناء" تناشد الأهالى التسجيل للحصول على لقاح كورونا

شمال سيناء ـ محمد حسين

قال الدكتور حاسم حمدى، مدير عام التثقيف والإعلام، بمديرية صحة شمال سيناء، إنه يتم التجهيز لاستقبال لقاح كورونا بشمال سيناء بحملة لتكثيف التوعية المعرفية عن لقاح كورونا.

وأضاف مدير عام التثقيف والإعلام بمديرية صحة شمال سيناء، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن فريقا من المثقفين الصحيين، بدأوا تجهيزهم للانطلاق بالمطويات والندوات بكل موقع بشمال سيناء .

وأكد مدير عام التثقيف والإعلام، أنه يوجه رسالة لكل أهالى شمال سيناء بسرعة التسجيل المجانى للحصول على اللقاح، لافتا إلى أن اللقاح يحمى من الوصول لحالات الإصابة بفيروس كورونا بأعراض شديدة أو حرجة بنسبة 100%، وأثبت فاعليته بنسبة 86% فى الوقاية من المرض، ويساهم فى إنتاج أجسام مضادة لفيروس كورونا بنسبة 99%.

وأشار إلى أنه يتم أخذ لقاح فيروس كورونا فى عضلة الكتف جرعتين يفصل بينهما 21 يوما، ولا يسبب الإصابة بفيروس كورونا، ولكنه يدفع جهاز المناعة إلى الاستجابة قدر الإمكان كما لو كانت استجابته الأولى للفيروس.

ولفت إلى أنه تم فتح الموقع الإلكترونى للتسجيل للحصول على لقاح كورونا منذ يوم الإثنين الماضى، وسيتم حصول المستحقين على لقاح كورونا فور وصوله إلى المحافظة، حيث ستكون الأولوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وكان اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أعلن إتاحة الفرصة للمواطنين للتسجيل للحصول على مصل التطعيم ضد كورونا بمستشفى العريش العام يوميا، وقال فى تصريح صحفى، إنه فتح باب التسجيل للتطعيم المجانى ضد فيروس كورونا، كما أتيحت خدمة التسجيل إلكترونيا ومن خلال مستشفى العريش العام، وتستقبل الحالات للتسجيل خلال الفترة ما بين الساعة 3 وحتى 9 مساء.

وسجلت صحة شمال سيناء فى بيانها اليومى بشأن متابعة كورونا صفر إصابات جديدة لليوم الثانى على التوالى، وشفاء 10 مصابين .

وأعلنت صحة شمال سيناء، أنه خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل صفر حالة ايجابية، وشفاء 10 مصابين، ولم تسجل اى حالات وفيات جديدة من بين المصابين بكورونا.

وتابع البيان، أن من يتلقون العلاج بمستشفيات المحافظة المخصص فيها أماكن عزل وعلاج حالات كورونا تحت الرعاية الطبية المباشرة 4 حالات، و69 حالة عزل منزلى يتلقون العلاج فى بيوتهم وفقا للبروتوكول العلاجى المتبع .

وجاء فى البيان أن إجمالى إحصائيات متابعة كورونا فى عموم مراكز وقرى شمال سيناء منذ ظهور الجائحة سجلت 108 حالات وفاة، 317 حالة ايجابية، فيما بلغ إجمالى عدد حالات الشفاء 1816 حالة .