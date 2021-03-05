سيناتور أمريكى يجبر مجلس الشيوخ على قراءة مشروع قانون مكون من 628 صفحة

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية إن السيناتور الجمهورى رون جونسون قد أجبر مجلس الشيوخ الأمريكى على قراءة كل صفحات مشروع قانون الرئيس الأمريكى جو بايدن بحزمة إغاثة اقتصادية قيمتها 1.9 تريليون دولار داخل المجلس أمس، الخميس، مما أدى إلى تأجيل التصويت على التشريع الذى يأمل الديمقراطيون إقراره الأسبوع المقبل.

وقال جونسون إن هدفه إعلام الرأى العام الأمريكى بما هو موجود فى الحزمة الاقتصادية التى احتوت على بنود كاملة ليس لها علاقة بإغاثة كوفيد. ويكن أن تستغرق الأمر حوالى 10 ساعات على الأقل، حيث يقع مشروع القانون فى 628 صفحة.

وقال النائب للصحفيين إنه شعر بالسوء تجاه كتبة مجلس الشيوخ الذين سيتعين عليه قراءة القانون إلا أنه من المهم تأجيل العملية وقراءة مشروع القانون بصوت عالى لأننا فى كثير من الأحيان نسرع فى هذه القوانين المهمة التى لا يملك وقت قراءتها سوى عدد قليل من المشرعين.

وسخر زعيم الأغلبية الديقراطى فى مجلس الشيوخ تشاك شومر من خطوة جونسون، وقال إنها لن تؤدى إلا إلى آلام فى الحلق لبعض موظفى مجلس الشيوخ الذين يعملون بجد يوما بعد يوم لمساعدة المجلس على العمل.

وقال السيناتور الجمهورى ليندسى جراهام أنه لن يحضر قراءة مشروع القانون. وقال إن زميله الجمهورى لديه كل الحق لطلب القراءة، لكنه لا يعتقد أن ذلك يحرك الأمور للأمام بشكل خاص، مشيرا إلى أن عملية التعديل اللاحقة باعتبارها استخدام أكثر أهمية للوقت لإظهار معارضة الجمهوريين للتشريع.