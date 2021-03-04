تعرف على سعر اليورو اليوم الخميس 4-3-2021

كتبت : سماح حمدى

انخفض سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس 4-3-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 18.81 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع، مقابل 18.89 جنيه للشراء، و19.05 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.85 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

فى سياق متصل سجل مؤشر الدولار الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات كبرى 91.005 محتفظا بمكاسب 0.32 %حققها أمس الأربعاء.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:



سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى 18.85 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 18.81 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.89 جنيه.

18.96 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 19.05 جنيه. سعر اليورو فى بنك مصر 18.81 جنيه للشراء.

18.96 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك البركة 18.82 جنيه للشراء. 18.82 جنيه للشراء.

19.01 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 18.80 جنيه للشراء.

18.95 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 18.82 جنيه للشراء.

18.98 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 18.79 جنيه للشراء. 18.79 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.