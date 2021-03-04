اليوم السابع
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اقتصادية قناة السويس: دخول وخروج 23 سفينة بموانئ بورسعيد

الخميس، 04 مارس 2021 03:27 م
اقتصادية قناة السويس: دخول وخروج 23 سفينة بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد محمد فرج

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أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، الخميس، في بيان صادر اليوم أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 23 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 7 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين حاويات كما سجل ميناء غرب مغادرة سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.

وأكدت موانئ بورسعيد أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.


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موانئ بورسعيد

اقتصادية قناة السويس

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