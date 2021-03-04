اقتصادية قناة السويس: دخول وخروج 23 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، الخميس، في بيان صادر اليوم أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 23 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 7 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين حاويات كما سجل ميناء غرب مغادرة سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.

وأكدت موانئ بورسعيد أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.