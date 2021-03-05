خروج العمال المصابين فى حادث انقلاب أتوبيس شركتهم بالشرقية من المستشفى

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن الإصابات كانت بسيطة ومتنوعة وتم خروج جميع الحالات بعد تلقى الخدمة الطبيبة اللازمة.

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمستشفى بلبيس المركزى بوصول 20 عاملا بشركة مفروشات وستائر بمدينة العاشر من رمضان، مصابون بسحجات وكدمات.

وتبين من التحريات إنقلاب أتوبيس الشركة وعلى متنه العمال أمام قرية الجوسق طريق" بلبيس- شبرا النخلة" أثناء ذهابهم للعمل.