خروج العمال المصابين فى حادث انقلاب أتوبيس شركتهم بالشرقية من المستشفى

قال الدكتور أبو الفتوح عياد مدير مستشفى بلبيس المركزى بمحافظة الشرقية، إن الفريق الطبى بالمستشفى، قدم الإسعافات الأولية لـ20 عاملا من مصابى حادث أتوبيس شركة المفروشات بمدينة العاشر من رمضان، صباح اليوم.
وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن الإصابات كانت بسيطة ومتنوعة وتم خروج جميع الحالات بعد تلقى الخدمة الطبيبة اللازمة.
كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمستشفى بلبيس المركزى بوصول 20 عاملا بشركة مفروشات وستائر بمدينة العاشر من رمضان، مصابون بسحجات وكدمات.
وتبين من التحريات إنقلاب أتوبيس الشركة وعلى متنه العمال أمام قرية الجوسق طريق" بلبيس- شبرا النخلة" أثناء ذهابهم للعمل.
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