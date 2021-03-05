اليوم السابع
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حبس ربة منزل وعاطل 4 أيام لاتهامهما بالتنقيب عن الأثار داخل عقار بالخليفة

الجمعة، 05 مارس 2021 03:13 م
حبس ربة منزل وعاطل 4 أيام لاتهامهما بالتنقيب عن الأثار داخل عقار بالخليفة تنقيب عن الاثار - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، حبس ربة منزل وعاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات فى منطقة الخليفة.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة التنقيب عن الآثار.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار بصور غير مشروعة، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط شخصين ("ربة منزل – عاطل"، مقيمان بذات العقار) أثناء تنقيبهما عن الآثار بالشقة سكنهما "مستأجرة"، وعثر بداخلها على حفرة بعمق 7 أمتار، وأدوات التنقيب، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.


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