اليوم السابع
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جهاز السادات يعلن تنفيذ خطوط نقل كهرباء لتغذية المناطق المختلفة بالمدينة

الجمعة، 05 مارس 2021 10:43 ص
جهاز السادات يعلن تنفيذ خطوط نقل كهرباء لتغذية المناطق المختلفة بالمدينة المهندس علاء منيع
كتب أحمد حسن

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أعلن المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة السادات، الانتهاء من تنفيذ خطوط نقل كهرباء جهد 66 ك.ف بإجمالى أطوال 23.5 كم لتغذية المناطق المختلفة بالمدينة، باستخدام أبراج single pole  و"هاى ماست أحادى"، لأول مرة بمدينة السادات.
 
أضاف "منيع"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ الخط الرابط بين محطة المحولات الصناعية ومحطة المطورين بطول 3.5 كيلو متر، وخط الربط بين محطة الحى المتميز ومحطة المطورين بطول 20 كليو مترًا.
 
فيما أوضح المهندس إبراهيم الطاهر مدير عام الكهرباء، أنه لم يتم استخدام الأبراج الهيكلية المعتاد إنشاؤها فى خطوط نقل الكهرباء، إلا عند نقاط البداية والنهاية ومناطق تقاطعات الطرق، وتم استخدام الأعمدة الأحادية تماشيًا مع رؤية الدولة فى تطوير كافة القطاعات والخدمات، لافتاً إلى أن مميزات تلك الأبراج توفير المساحات الأرضية  حيث أقيمت تلك الخطوط على طرق رئيسية تخدم المنطقة السكنية والمنطقة الصناعية، كما أنها تضيف مظهرا جماليا وحضاريا فى سابقة هى الأولى من نوعها فى طرق نقل الكهرباء فى المدينة.

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