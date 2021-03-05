جهاز السادات يعلن تنفيذ خطوط نقل كهرباء لتغذية المناطق المختلفة بالمدينة

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة السادات ، الانتهاء من تنفيذ خطوط نقل كهرباء جهد 66 ك.ف بإجمالى أطوال 23.5 كم لتغذية المناطق المختلفة بالمدينة، باستخدام أبراج single pole و"هاى ماست أحادى"، لأول مرة بمدينة السادات.

أضاف "منيع"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ الخط الرابط بين محطة المحولات الصناعية ومحطة المطورين بطول 3.5 كيلو متر، وخط الربط بين محطة الحى المتميز ومحطة المطورين بطول 20 كليو مترًا.