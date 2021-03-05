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تورتة مسيحيى خزام تجمع الكنيسة والجامع فى التهنئة بافتتاح مسجد عباد الرحمن

الجمعة، 05 مارس 2021 05:34 م
تورتة مسيحيى خزام تجمع الكنيسة والجامع فى التهنئة بافتتاح مسجد عباد الرحمن التورتة
قنا صابر سعيد

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أهدى مجموعة من الأقباط بقرية خزام التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا، "تورتة المحبة" إهداء للمسلمين فى افتتاح مسجد عباد الرحمن بالقرية، اليوم، الجمعة، وذلك فى لافتة تدل على الترابط بين المسلمين والمسيحين بالقرية.

وُرسمت على التورتة صورة تجمع بين الكنائس والمساجد كرسالة توضح مدى النسيج الواحد بين أبناء الوطن والقرية وكتب فى أعلاها " مسيحيون خزام تهنئون اخوتهم المسلمين" وذلك قبل افتتاح مسجد عباد الرحمن الذى أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاحه.

وكان قد شهدت محافظة قنا زيارة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وأداء خطبة الجمعة من مسجد عبدالرحيم القنائي، بمناسبة عيد قنا القومي، والحديث عن رحلة الإسراء والمعراج واحتفال قنا بعيدها القومي.

 

 


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