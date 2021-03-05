تواريخ هامة فى قضية "أحداث السفارة الأمريكية" تعرف عليها

كتب إيهاب المهندس

نظرت محكمة النقض أولى جلسات طعون المتهمين بأحداث شغب السفارة الأمريكية، على أحكام المؤبد والمشدد الصادرة ضدهم، وقررت المحكمة تأجيل نظر الطعن إلى جلسة 6 أبريل المقبل، للإطلاع على مذكرة النيابة.

ووجه للمتهمين عددًا من الاتهامات، بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.

تواريخ مرتبطة بالدعوى منها:

ـ "7 فبراير 2017"، محكمة الموضوع الأولى تعاقب المتهمين بأحكام ما بين الإعدام والمؤبد والمشدد.

ـ "25 يوليو 2018"، محكمة النقض قبلت طعن المتهمين الحضوري في الدعوى وعددهم 17 متهما، وتقرر إعادة محاكمتهم أمام دائرة آخرى.

ـ "22 يوليو 2019"، تحديد محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، لإعادة محاكمة المتهمين.

ـ "28 أكتوبر 2019"، أولى جلسات نظر محاكمة المتهمين أمام الدائرة 2 إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجى الدعوى بعد حل دائرة المستشار أسامة الرشيدى.

ــــ"3 أكتوبر 2019"، محكمة الموضوع الثانية تستمع لمرافعة النيابة.

ـــ "5 ديسمبر 2019"، محكمة الجنايات تحجز القضية للحكم بعد نظر 8 جلسات بالدعوى.

ـــ "20 فبراير 2020"، محكمة الموضوع الثانية تقضى بالسجن المؤبد لمتهم، والسجن المشدد 15 سنة لـ 14 آخرين، والمشدد 7 سنوات لحدث، والبراءة لمتهم واحد، وألزمت المتهمين بالمصروفات عدا المتهم الحدث.

ــ " 9 فبراير 2021"، محكمة النقض تحدد جلسة 2 مارس 2021 لنظر أولى جلسات الطعون المتهمين على الحكم الثانى، وقررت المحكمة فى الجلسة تأجيل الطعن لجلسة 6 إبريل للاطلاع.