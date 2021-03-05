تفاصيل آخر أعمال التطوير بطريق محور تنيدة منفلوط بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن المهندس ماهر حسوبة، مدير فرع جهاز التعمير بالداخلة بمحافظة الوادى الجديد، أنه جرى الانتهاء من رصف 30 كيلو متر طولى ناحية منفلوط وتنفيذ أعمال حفر وردم وتربة أساس بطول 50 كيلو متر، ضمن أعمال مشروع محور تنيدة - منفلوط، وتم تنفيذ أعمال حفر وردم وتشوين تربة أساس بطول 80 كيلو متر، مشيرا إلى أنه جرى الانتهاء من رصف الطريق من ناحية مركز الداخلة من نقطة الكيلو صفر للكيلو 100، بالإضافة لـ4 كيلو مترات فى منطقة النقب جار العمل فيهم.

وأضاف حسوبة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن محور تنيدة- منفلوط، بطول 300 كيلو متر طولى وبعرض 11 مترا، والذى يربط مركزى بلاط والداخلة بمحافظة أسيوط ضمن خطة الدولة لتنفيذ المشروعات القومية للطرق، وذلك تحت إشراف ومتابعة اللواء مهندس أيمن عبد المنعم رئيس جهاز التعمير بالمحافظة.

وأكد حسوبة، أن المشروع يجرى تنفيذه على 3 مراحل، كل مرحلة تشمل رصف مسافة معينة على أن يتم الانتهاء من التنفيذ فى نهاية ديسمبر 2021 حيث تبلغ تكلفة المشروع الإجمالية 2 مليار و774 مليونا و600 ألف جنيه.