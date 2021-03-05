اليوم السابع
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تعرف على قائمة المحافظات الأكثر تسجيلا لمعدل زيادة سكانية فى مصر.. إنفوجراف

الجمعة، 05 مارس 2021 08:00 ص
تعرف على قائمة المحافظات الأكثر تسجيلا لمعدل زيادة سكانية فى مصر.. إنفوجراف مولود - أرشيفية
كتب: مدحت عادل

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أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة أكبر وأقل المحافظات من حيث معدل الزيادة الطبيعية للسكان خلال عام 2019، حيث كان أكبر معدل للزيادة الطبيعية في محافظة سوهاج وبلغ 2.46%، يليها في محافظة أسيوط وبلغت نسبتها 2.38%، ومحافظة قنا وبلغت 2.35%، وبني سويف بنسبة 2.19%، وكفر الشيخ بنسب 2.03%، والأقصر بـ2.02%.

مواليد
معدل المواليد

 

ورصد الإنفوجراف الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن هناك مجموعة من المحافظات كانت فى المقابل أقل معدل زيادة طبيعية فى المحافظات، وعلى رأسها محافظة بورسعيد بنسبة 1.03%، ومحافظة القاهرة بنسبة 1.23%، ومحافظة الإسكندرية بنسبة 1.27%، ومحافظة دمياط نسبة 1.39%، ومحافظة الدقهلية بنسبة 1.45%، ومحافظة السويس بنسبة 1.45%، وأخيرا محافظة الغربية بنسبة 1.46%.

 

ويعكس معدل الزيادة الطبيعية والنمو الطبيعي للسكان الفترة المتوقعة لتضاعف أعداد السكان فى أى دولة من الدول.


الاحصاء

الزيادة الاسكانية

اخبار الاقتصاد

مواليد

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