تعرف على جهود شرطة المسطحات المائية بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

ونجحت الجهود فى مجال الثروة الزراعية والأسمدة والمبيدات الزارعية في ضبط ( 5 "محل - مخزن"بدون ترخيص) بمضبوطات (80,25 طن "أسمدة" – 405,5 كيلو جرام "مبيدات") بدون ترخيص وبدون فواتير بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية .

وتمكنت الجهود في مجال المواد الغذائية من ضبط ( 2 مصنع"مرخص – غير مرخص") بنطاق مديرية أمن القاهرة .. بمضبوطات بلغت (112٫897 طن مواد خام – 11350 باكو بسكويت – 3162 كرتونة بسكويت – 42,1 طن مخلل) بدون ترخيص ومنتهية الصلاحية وبدون بيانات ومجهولة المصدر بالمخالفة لقانون السلامة الغذائية والمنتجات الصناعية.

وأثمرت الجهود فى مجال حماية البيئة وعوادم السيارات عن ضبط عدد (18 سيارة) لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات بالمخالفة لقانون حماية البيئة .. بنطاق مديرية أمن القليوبية

وأسفرت الجهود في مجال مكامير الفحم عن ضبط عدد (5 مكمورة فحم) لعدم وجود سجل "الحالة البيئية – المواد والمخلفات الخطرة" – عدم توفير مهمات الوقاية للعاملين – التخلص غير الآمن من المخلفات الخطرة) بالمخالفة لقانون حماية البيئة.. بنطاق مديرية أمن القليوبية .

ونجحت الجهود في مجال إلقاء المخلفات في ضبط عدد (10) قضايا إلقاء مخلفات بالطريق العام بالمخالفة لقانون حقوق حماية البيئة، وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط عدد (30) قضية مخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال حماية منافع الرى والصرف، وضبط عدد (2) قضية رسو مخالف بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال حماية الملاحة الداخلية تم ضبط عدد (8) وحدة نهرية لمخالفة قانون الملاحة الداخلية بنطاق المنطقة المركزية.