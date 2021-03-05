تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم دايس للملابس الجاهزة قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بحجم تداول بلغ 200.9 مليون ورقة، وبقيمة تداول 617.1 مليون جنيه، تلاه سهم "الدلتا للسكر" بحجم تداول بلغ 28.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 339.9 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث " بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية " بحجم تداول بلغ 53.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 302.9 مليون جنيه، ثم "سبيد ميديكال" بحجم تداول 96.6 مليون ورقة وبقيمة تداول 296.8 مليون جنيه، ثم "مجموعة بورتو القابضة" بحجم تداول 310.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 293.1 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس " البنك التجاري الدولي (مصر) " بحجم تداول بلغ 4.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 259.4 مليون جنيه، ثم "ابن سينا فارما" بحجم تداول 46.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 254.1 مليون جنيه، ثم "القابضة المصرية الكويتية" بحجم تداول 13.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 230.8 مليون جنيه، وفى التاسع "ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية" بحجم تداول 17.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 191.9 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول" بحجم تداول بلغ 199.8 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 177.7 مليون جنيه.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 11333.86 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 8.34% ليغلق عند مستوى 2185.69 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضاً بنحو 6.59% مغلقًا عند مستوى 3198.81 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضاً بنحو 2.5% مغلقًا عند مستوى 13905.49 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 1403.63 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 19.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 689.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.7%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 396.6 مليار جنيه إلى 385.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.7%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 123.6 مليار جنيه إلى 117.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 5.3%.