تعاملات كبار المساهمين بالبورصة.. أبرزها شراء وليد زكي 25 مليون سهم بـ"بايونيرز"

كتب هانى الحوتى

نفذ عدد من كبار المساهمين بشركات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة تداول اليوم الأربعاء، عدداً من الصفات على رأسها شراء رجل الأعمال وليد زكي 25 مليون سهم بسعر 5.67 جنيه بقيمة إجمالية 141.8 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمتها من 7.46% إلى 9.83%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

وتوزعت حصص المجموعة المرتبطة بالمساهم وليد زكي بشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، بين أبنائه زياد بنسبة 1.59%، محمد بنسبة 2.99%، نور بنسبة 1.34%، روعة بنسبة 1.11%، عمر بنسبة 3.85%، وشقيقيه ياسر وحسام أعضاء مجلس النواب بنسبة 0.43%، 3.75%، على التوالي، وكلا من خالد محمد الطيب بنسبة 0.06%، وفريدة خالد الطيب بنفس النسبة، ومحمد زكريا محي الدين بنسبة 0.00004%، وشركته الدولية للتجارة والتسويق بنسبة 0.04%.

واشترى المساهم محمد سيد صالح السيد صالح، 20.4 مليون سهم بشركة أصول للوساطة في الأوراق المالية، بسعر 1.25 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 25.5 مليون جنيه، لتصل نسبة ملكيته بالشركة 5.1%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

كما اشترت شركة مباشر للخدمات المالية-مركز دبي المالي العالمي، عدد 744.9 ألف سهم بسعر 3.23 جنيه بقيمة إجمالية 2.4 مليون جنيه، لترتفع نسبة مساهمتها من 4.37% إلى 5.03%، فيما باعت شركة مباشر عدد 130 ألف سهم بشركة البدر للبلاستيك بسعر 0.738 جنيه بقيمة إجمالية 95.9 ألف جنيه، لتنخفض حصته من 10.41% إلى 8.72%.

فيما باع رجل الأعمال إبراهيم إبراهيم إبراهيم الصعيدي 20 ألف سهم بالشركة العالمية للاستثمار والتنمية بسعر 21.39 جنيه بقيمة إجمالية 427.8 ألف جنيه، لتنخفض نسبة مساهمته من 5.11% إلى 4.83%.

يستحوذ المستثمر إبراهيم إبراهيم الصعيدي على حصص متنوعة فى أكثر من 15 شركة مدرجة بالبورصة المصرية، ويشغل عضوية مجلس إدارة عدد منها، ولذا يستحوذ على غالبية افصاحات الشركات عن كبار المساهمين.

وتتوزع ملكية إبراهيم الصعيدى فى عدد مختلف من القطاعات، ففي القطاع العقارى يملك حصص بشركات عامر جروب، زهراء المعادي للاستثمار والتنمية، المتحدة للإسكان والتعمير، بنسبة 14.876%، 7.993%، 15.57%، على التوالى، وفى قطاع الرعاية الصحية يملك حصص بشركتى النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، سبيد ميديكال تصل إلى 14.876%، 4.607%، على التوالى.

كما يمتلك حصصاً بقطاعات متنوعة منها حصة 9.34% بالشركة العربية لحليج الأقطان، 4.69% بشركة المنصورة للدواجن ، 2.38% بشركة رواد السياحة، 9.0846% بالشركة المالية والصناعية المصرية، 25.099% بشركة الإسكندرية للغزل والنسيج-سبينالكس.