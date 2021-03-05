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تحويلات مرورية لمدة أسبوع بسبب إنشاء محطة مياة بمدينة نصر

الجمعة، 05 مارس 2021 12:09 ص
تحويلات مرورية لمدة أسبوع بسبب إنشاء محطة مياة بمدينة نصر غلق طريق - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات اللازمة لمواجهة أى كثافات متوقعة وتسيير الحركة، بالتزامن مع تنفيذ الأعمال الإنشائية لمحطة مياه شرب لتغذية منطقة مدينة نصر، ما استلزم غلق كلى لمدخل ومخرج الطريق الداعم (الدائرى) باتجاه ميدان الزهراء الجديد ومحور المشير محمد على فهمى.
 
 
وشملت التحويلات: 
  • بداية من الساعة 10 مساءً الخميس وحتى 6 صباح بعد غدا السبت، على القادم من ميدان الزهراء الجديد ومحور المشير محمد على فهمى باتجاه الطريق الدائرى أن يسلك مخرج مدينة الواحة .
  • بداية من الساعة 10 مساءً الخميس 11 مارس وحتى الساعة 6 صباح السبت 13 مارس الجارى على القادم من الطريق الدائرى باتجاه ميدان الزهراء الجديد ومحور المشير محمد على فهمى أن يسلك مدخل مدينة الواحة.
 
وتنسق الإدارة العامة لمرور القاهرة مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
 
 

محطة مياه

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اخبار عاجلة

ادارة المرور

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