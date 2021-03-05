اليوم السابع
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بايدن: حق التصويت مقدس ولابد من حماية نزاهة انتخاباتنا وإصلاح ديمقراطيتنا

الجمعة، 05 مارس 2021 11:16 ص
بايدن: حق التصويت مقدس ولابد من حماية نزاهة انتخاباتنا وإصلاح ديمقراطيتنا جو بايدن
كتب محمد شعلان

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن حق التصويت فى الانتخابات أمر مقدس وأساسى لمواطنى الولايات المتحدة من أجل إصلاح وحماية الديمقراطية الأمريكية، مبديًا تطلعه لتوقيع قانون إصلاح النظام الانتخابى فى البلاد بعد مروره بالمراحل التشريعية فى الكونجرس الأمريكى.

وغرد الرئيس الأمريكى بايدن، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "إن حق التصويت شيء مقدس وأساسي - وهناك حاجة ماسة إلى الموارد البشرية لحماية هذا الحق، وحماية نزاهة انتخاباتنا، وإصلاح ديمقراطيتنا وتعزيزها.. إنني أتطلع إلى توقيعه ليصبح قانونًا بعد أن يمر عبر العملية التشريعية".

حساب جو بايدن على تويتر
حساب جو بايدن على تويتر

وفى وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعم مشروع قانون ترعاه رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى، لإصلاح النظام الانتخابي فى البلاد، وقال بايدن، إن الولايات المتحدة تحتاج إلى تشريعات قوية لحماية الانتخابات والديمقراطية بعد تهديدات غير مسبوقة، متعهدا بالعمل على تحديث وتأمين الانتخابات المستقبلية من أي تهديدات.

ويتم انتخاب الرئيس الأمريكي ونائبه كل أربع سنوات، وخلافا لما يعتقده الكثيرون فإن الناخبين الأمريكيين لا يقومون بانتخاب رئيسهم مباشرة، بل يتم حسم الانتخابات عن طريق للهيئات الانتخابية أو المجمع الانتخابي التي تتكون من 538 مندوباً.

وهذا العدد يوازي عدد أعضاء الكونجرس الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ، علاوة على ثلاثة أعضاء من مقاطعة كولومبيا التي يوجد بها العاصمة واشنطن على الرغم من أنها لا تملك أي تمثيل انتخابي فى الكونجرس، حيث يكون لكل ولاية أمريكية داخل هذا المجمع الانتخابي عدد معين من الأصوات بحسب عدد سكانها وعدد النواب الذين يمثلونها في الكونجرس.

وشهدت الانتخابات الأمريكية الأخيرة والتى فاز بها الرئيس جو بايدن، جدلا واسعا، بعد أن شكك فى نتائجها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.


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