انفجار سيارة مفخخة قرب ميناء العاصمة مقديشو

أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها عن مراسليها، بانفجار سيارة مفخخة قرب ميناء العاصمة مقديشو، وانتحارى يستهدف مطعما قرب ميناء.
انفجار سيارة مفخخة قرب ميناء العاصمة مقديشوالجمعة، 05 مارس 2021 07:33 م
انفجار في الصومال - أرشيفية
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