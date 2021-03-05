اليوم السابع
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الجمعة، 05 مارس 2021 08:07 م
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انفجار سيارة مفخخة قرب ميناء العاصمة مقديشو

الجمعة، 05 مارس 2021 07:33 م
انفجار سيارة مفخخة قرب ميناء العاصمة مقديشو انفجار في الصومال - أرشيفية
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها عن مراسليها، بانفجار سيارة مفخخة قرب ميناء العاصمة مقديشو، وانتحارى يستهدف مطعما قرب ميناء.


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الصومال

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